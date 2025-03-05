Тюмень, 5 марта, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Предприятия тюменской группы «Роснефти» приняли участие в ежегодной ярмарке вакансий Тюменского индустриального университета. Специалисты компании подготовили для соискателей информацию об условиях труда, наиболее востребованных профессиях, перспективах профессионального и карьерного роста, ответили на вопросы о корпоративных льготах и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела день карьеры в Тюменском индустриальном университете

Большой интерес участников ярмарки вызвала интерактивная игра, организованная специалистами тюменского научного института. Любой желающий мог вступить в состязание с искусственным интеллектом и в игровой форме познакомиться с принципами гидродинамики месторождений, оптимизации заводнений и управления пластовыми процессами. Симулятор, моделирующий систему заводнения нефтяного промысла, основан на корпоративном программном комплексе «Ариадна». Собственное программное обеспечение создано и применяется для решения комплексных задач разработки месторождений. На разных уровнях сложности игроки, регулируя задвижки на нагнетательных скважинах, подбирали оптимальное распределение объемов закачиваемой воды для поддержания стабильного пластового давления и обеспечения эффективного режима добычи нефти.

«Тюменнефтегаз» представил на стенде действующую модель кустовой площадки. Автор роботизированной модели — первоклассник из семьи сотрудников «Роснефти», увлекается робототехникой и мечтает в будущем стать нефтяником. Студенты, добавляя в модель необходимые детали, могли запустить буровую установку со штанговым глубинным насосом. Если сборка выполнялась правильно, буровая приводилась в действие пультом управления.

Выпускники и студенты университета проявили высокий уровень заинтересованности в трудоустройстве на добывающие, нефтесервисные предприятия и в научно-технические центры компании. Всего в кадровые службы предприятий компании поступило более 750 анкет соискателей.

Активное участие «Роснефти» в карьерных мероприятиях вузов приносит ощутимый эффект благодаря живому диалогу, обмену информацией и отбору лучших кандидатов для работы в крупнейшей нефтяной компании страны.