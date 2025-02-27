Ачинск, Красноярский край, 27 февраля, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Ачинский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») совместно с «Движением первых» организовал серию экологических уроков для более чем ста детей из подшефных детских садов и школ города Ачинска. Занятия были посвящены самому крупному наземному хищнику планеты — полярному медведю.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела в Ачинске экоуроки, посвященные белому медведю

Волонтеры завода рассказали ребятам о Крайнем Севере и его обитателях, о повадках и особенностях белого медведя. Дети познакомились с программами «Роснефти» по защите хозяина Арктики, а также других животных и птиц северных территорий, узнали о задачах и способах сохранения биоразнообразия. Экологи предприятия передали научно-познавательные материалы и методические рекомендации для использования в учебном процессе в образовательные учреждения города.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела в Ачинске экоуроки, посвященные белому медведю

Волонтеры Ачинского НПЗ активно вовлекают молодежь в экологические инициативы. Ежегодно предприятие проводит более двух десятков акций, в ходе которых школьники и подростки расширяют знания об окружающем мире, знакомятся с особенностями экосистем родного Красноярского края. В числе традиционных экологических мероприятий — субботники, высадка деревьев, сбор пластика, бумаги для вторичной переработки, тематические уроки и конкурсы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела в Ачинске экоуроки, посвященные белому медведю

Справка. Сохранение и защита популяции белого медведя — одно из приоритетных направлений экологической программы «Роснефти». С 2013 года под опекой компании находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках. В настоящее время в 16 зоопарках страны «Роснефть» обеспечивает содержание, кормление, ветеринарное сопровождение 35 полярных медведей. Также реализуются проекты по обновлению и строительству вольеров для этих животных, проводятся научные исследования.