Санкт-Петербург, 27 февраля, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Сотрудники «РН-Северо-Запад» (входит в «Роснефть») в преддверии Международного Дня белого медведя организовали увлекательный автомобильный квест для участников программы лояльности сети АЗС «Роснефть» в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Клиенты АЗС «Роснефти» приняли участие в квесте «По следам белого медведя»

В ходе приключенческой игры «По следам белого медведя» участники следовали по заданному маршруту, на остановках выполняли различные задания, знакомились с удивительными фактами из жизни арктических обитателей.

Одной из остановок на маршруте стала флагманская АЗС «Роснефти» на Лахтинском проспекте, где игроки с помощью дорожных знаков разгадали кодовое слово — Арктика. Взрослые и дети выполняли интерактивные задания, благодаря которым узнали много интересного о жизни полярных хищников. Волонтеры рассказали петербуржцам о рационе питания белых медведей в живой природе и в зоопарках, где животные находятся под опекой «Роснефти». Волонтеры также познакомили автомобилистов с программами Компании, которые направлены на сохранение и защиту популяции белого медведя.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Клиенты АЗС «Роснефти» приняли участие в квесте «По следам белого медведя»

Квест включал также посещение Музея Арктики и Антарктики, здесь гости познакомились с выставочной экспозицией, которая посвящена полярной тематике, узнали, какие животные обитают по соседству с хозяином Арктики, и могли сравнить их реальные размеры. В финале путешествия игроки создали уникальные картины белого медведя из подручных материалов.

Все участники игры получили призы — книги-раскраски «Роснефть с заботой о природе» и игровые эко-конструкторы «Белый медведь». Конструкторы были изготовлены по специальному заказу из пластика, который нефтяники собрали в ходе экологических акций и передали на переработку. Семьи, которые набрали наибольшее количество баллов, стали обладателями сертификатов на посещение Музея Арктики и Антарктики и Ленинградского зоопарка, в котором под опекой «Роснефти» обитает медведица Хаарчана.

Сохранение и защита популяции белого медведя — одно из значимых направлений экологической программы «Роснефти». С 2013 года под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках. К настоящему времени компания патронирует 35 полярных медведей в 16 зоопарках страны, обеспечивая их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров и проведение научных исследований. При поддержке «Роснефти» разработаны специальные игрушки для повышения физической активности животных. Изделия нескольких видов, изготовленные из особо прочного пластика, ежегодно направляют в зоопарки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Клиенты АЗС «Роснефти» приняли участие в квесте «По следам белого медведя»

Справка. Розничная сеть «Роснефти» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций. Она охватывает 61 регион России. Сеть АЗС компании включает около 3 000 станций. Бренд АЗС «Роснефть» — один из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива.

Программа лояльности «Семейная команда» — накопительная бонусная программа «Роснефти». Её участники могут копить баллы, заправляясь на АЗС компании, а также у партнеров. Накопленные баллы можно использовать при оплате топлива, товаров в магазинах и кафе в розничной сети. Присоединиться к программе лояльности можно, скачав приложение «АЗС Роснефть» и оформив виртуальную карту лояльности.

«РН-Северо-Запад» — сбытовое предприятие НК «Роснефть» на топливном рынке Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородкой, Псковской и Архангельской областей, располагающее сетью АЗС/АЗК, нефтебазами и парком бензовозов.