Уфа, 7 февраля, 2025, 10:18 — ИА Регнум. В преддверии Дня российской науки уфимский научный институт «Роснефти» провёл для школьников общероссийского «Движения первых» научно-познавательную лекцию. В рамках проекта «В гостях у ученого» ученики 7-9-х классов познакомились с профессией современного геолога.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ученые «Роснефти» познакомили школьников с профессией геолога

Школьники узнали о геологических открытиях, повлиявших на представления ученых о развитии Земли на протяжении миллиардов лет. Сегодня эта информация помогает ответить на вопрос «где лучше искать нефть?». «Роснефть» ведёт поиск и разведку углеводородного сырья на суше и воде, проводит научные изыскания в Арктике и Мировом океане. Помогают в этом современные цифровые продукты, которые разрабатывают специалисты научного института. Миллионы гигабайт данных анализируют с помощью искусственного интеллекта, а для принятия решений строят 3D-модели, которые позволяют прогнозировать события на глубине нескольких километров.

С помощью высокоточных микроскопов юные исследователи получили возможность изучить образцы горных пород. Школьникам также продемонстрировали уникальные экземпляры окаменелостей, минералов, древних микроорганизмов, раковин и другие геологические находки возрастом в сотни миллионов лет.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ученые «Роснефти» познакомили школьников с профессией геолога

Компания активно вовлекает молодежь в науку, помогает выбрать перспективные специальности для будущего образования и карьеры. Школьникам рассказали о 13 корпоративных кафедрах «Роснефти» в ведущих вузах Башкортостана — Уфимском университете науки и технологий и Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Лучшие студенты ещё в процессе обучения в вузе имеют возможность трудоустроится на предприятия «Роснефти» и участвовать в реальных производственных проектах бок о бок с профессионалами.

Завершилось мероприятие викториной, в ходе которой самые внимательные слушатели получили подарки. В этот же день послушать лекцию о науке и Земле получили возможность более 100 жителей Уфы. Институт организовал встречу с геологами для всех желающих на площадке городского коворкинга «Люди».