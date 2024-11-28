Нижневартовский район, Югра, 28 ноября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Компания «РН-Няганьнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») профинансировала строительство дороги в деревне Вата Нижневартовского района. Новая автомобильная дорога с твердым покрытием построена в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть» и правительством ХМАО-Югры.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Няганьнефтегаз» развивает дорожную инфраструктуру в Югре

Новая дорога обеспечила транспортное сообщение почти 700 жителям деревни и фермерского хозяйства, что позволит ватинцам круглогодично вести хозяйственную деятельность.

В этом году деревне Вата исполнилось 155 лет, в настоящее время она является одним из наиболее благоустроенных и комфортных населённых пунктов Нижневартовского района. Реализация социальных проектов по развитию инфраструктуры повышает качество жизни в регионе.

«Роснефть» придерживается принципов социальной ответственности. Компания уделяет особое внимание созданию благоприятной среды в регионах присутствия, принимает активное участие в социально-экономическом развитии территорий.

Справка. «РН-Няганьнефтегаз», основное нефтедобывающее предприятие на территории города Нягани, ведет промышленную эксплуатацию Красноленинского свода месторождений на лицензионных участках, которые расположены на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.