Палестинское движение ХАМАС освободило шестерых израильских заложников в Рафахе и Нусейрате. Трансляцию этого 22 февраля вел телеканал Al Jazeera.

Global Look Press/IMAGO/Omar Ashtawy apaimages

Среди освобожденных — Омер Шем Тов, Элия Коэн, Омер Венкерт, Авера Менгисту, Хишам ас-Сайед и Таль Шоам. Последний пробыл в палестинском плену 10 лет.

Израиль в рамках сегодняшнего обмена освободит из тюрем 602 палестинских заключенных, среди которых как минимум один с пожизненным сроком.

Global Look Press/Rizek Abdeljawad/XinHua

Global Look Press/Tomer Neuberg/XinHua

Global Look Press/Tomer Neuberg/XinHua

EPA/ATEF SAFADI/TASS

Переданные палестинской стороной люди стали последними живыми заложниками, которых ХАМАС был обязан отпустить в рамках первого этапа перемирия.

AP/Ohad Zwigenberg/TASS

AP/Mohamamd Abu Samra/TASS

AP/Jehad Alshrafi/TASS

В середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно будет проходить в три этапа: на первом Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложников, на втором будут освобождены оставшиеся израильские заключенные и постоянное прекращение огня, на третьем стороны произведут обмен телами погибших.