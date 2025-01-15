Доха, 15 января, 2025, 22:25 — ИА Регнум. В ходе переговоров между Израилем и движением ХАМАС, при участии посредников из Катара, Египта и США, 15 января было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Катара, министр иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

Global Look Press

Перемирие будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января. В рамках соглашения Израиль освободит 33 палестинских заложников, включая гражданских и военных женщин. В ответ на это из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключённые.

Как сообщало ИА Регнум, Армия Израиля 15 января официально объявила о начале подготовки к приёму заложников из сектора Газа, которые в ближайшее время должны быть освобождены.

В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова стать посредником в переговорах между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Россия поддерживает контакты со всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке, напомнил он.

Президент России Владимир Путин на заключительном заседании саммита межгосударственного объединения БРИКС в Казани заявил, что события в секторе Газа, приведшие к гуманитарной катастрофе, отдаются болью в сердце у подавляющего большинства людей.

2 января министерство здравоохранения Палестины заявило, что число жителей сектора Газа, погибших с октября 2023 года во время боевых действий, достигло почти 45,6 тыс.

В ноябре 2024 года российский лидер в очередной раз подчеркнул необходимость остановить бои в секторе Газа. Путин призвал сделать всё возможное, чтобы урегулировать конфликт в секторе Газа.