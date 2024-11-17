Представительница России 18-летняя Валентина Алексеева прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная — 2024» в Мексике. Она не получила золотую корону, хотя была близка к победе.

AP/TASS
«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева

Россиянка попала в топ 30 финалисток конкурса. Генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк рассказала, что наша соотечественница отлично держится, эффектно выглядит и способна обаять публику.

Модель из Чувашии вошла в топ-12 участниц «Мисс Вселенная — 2024»
AP/TASS
Виктория Кьер Тейлвиг из Дании, победившая в конкурсе «Мисс Вселенная — 2024»
AP/TASS
AP/TASS
«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева

«Она одна из самых молодых участниц на конкурсе и самых высоких, что её выгодно отличает. И по своему задору она может дать фору многим латинским девушкам», — отметила Беляк.

После прохода девушек в купальниках жюри выбрало 12 участниц, которые идут в следующий этап, и Алексеева попала в их число. Далее участницам предстояло дефиле в вечерних платьях. По его итогам отобрали представительниц Нигерии, Мексики, Дании, Таиланда и Венесуэлы. Они соревновались в красноречии.

Финал конкурса «Мисс Вселенная — 2024» в Мексике

Победительницей конкурса стала датчанка Виктория Кьер. До этого ни разу титул «Мисс Вселенная» не доставался представительнице этой страны.

AP/TASS
Марианела Анчета
AP/TASS
Мисс Чили Эмилия Дидес
AP/TASS
Эмилия Дидес из Чили и Виктория Кьер Тейлвиг из Дании
AP/TASS
Ки Дуен Нгуен из Вьетнама
AP/TASS
Сухата Чуангсри из Таиланда
AP/TASS
Мисс Филиппины Челси Манало
AP/TASS
Мисс Гватемала Ана Габриэла Вильянуэва
AP/TASS
Мисс Пуэрто-Рико Дженнифер Колин
AP/TASS

На звание самой красивой девушки 2024 года претендовали девушки из 125 стран. Для России результат был лучшим за последние 12 лет.

Валентина Алексеева в октябре победила в конкурсе «Мисс Россия — 2024». Её выбрали среди 50 участниц. Девушка представляла Чувашию.