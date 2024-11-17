Представительница РФ Валентина Алексеева в финале конкурса «Мисс Вселенная»
Представительница России 18-летняя Валентина Алексеева прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная — 2024» в Мексике. Она не получила золотую корону, хотя была близка к победе.
Россиянка попала в топ 30 финалисток конкурса. Генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк рассказала, что наша соотечественница отлично держится, эффектно выглядит и способна обаять публику.
«Она одна из самых молодых участниц на конкурсе и самых высоких, что её выгодно отличает. И по своему задору она может дать фору многим латинским девушкам», — отметила Беляк.
После прохода девушек в купальниках жюри выбрало 12 участниц, которые идут в следующий этап, и Алексеева попала в их число. Далее участницам предстояло дефиле в вечерних платьях. По его итогам отобрали представительниц Нигерии, Мексики, Дании, Таиланда и Венесуэлы. Они соревновались в красноречии.
Победительницей конкурса стала датчанка Виктория Кьер. До этого ни разу титул «Мисс Вселенная» не доставался представительнице этой страны.
На звание самой красивой девушки 2024 года претендовали девушки из 125 стран. Для России результат был лучшим за последние 12 лет.
Валентина Алексеева в октябре победила в конкурсе «Мисс Россия — 2024». Её выбрали среди 50 участниц. Девушка представляла Чувашию.