Мехико, 17 ноября, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Участница из России 18-летняя Валентина Алексеева, уже завоевавшая титул «Мисс Россия — 2024», прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная» в Мексике. Об этом сообщила 17 ноября генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк в беседе с ТАСС.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева

Как уточнила Беляк, российская участница Алексеева попала в топ 30 финалисток конкурса.

«На сцене она держится отлично, выглядит эффектно и умеет обаять публику. Она одна из самых молодых участниц на конкурсе и самых высоких, что её выгодно отличает. И по своему задору она может дать фору многим латинским девушкам», — отметила Беляк.

Гендиректор конкурса «Мисс Россия» также рассказала, что российская участница приехала на конкурс с подарками для других конкурсанток. Она подарила девушкам-соперницам худи с изображением матрёшки, и многим участницам подарок пришёлся по душе. Как уточнила Беляк, у Алексеевой сложились хорошие отношения со всеми красавицами, приехавшими на конкурс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представительница Республики Чувашия 18-летняя Валентина Алексеева стала обладательницей титула «Мисс Россия — 2024». Наградой Алексеевой стали корона, выполненная по мотивам диадемы императрицы Александры Фёдоровны, и 1 млн рублей. Корону она по традиции получила из рук предыдущей «Мисс Россия» Маргариты Голубевой. Победительница конкурса также сможет представить страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Девушка окончила школу в республике с золотой медалью, после чего продолжила обучение на бюджетной основе в одном из лучших медицинских вузов страны — Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело».