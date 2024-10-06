Москва, 6 октября, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Представительница Республики Чувашия 18-летняя Валентина Алексеева стала обладательницей титула «Мисс Россия — 2024». Финал смотра состоялся поздно вечером 5 октября. В нём участвовали 50 девушек со всей страны.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Статус «Вице-мисс Россия — 2024» будут носить Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.

Наградой Алексеевой стала корона, выполненная по мотивам диадемы императрицы Александры Фёдоровны, и 1 млн рублей. Корону она по традиции получила из рук предыдущей «Мисс Россия» Маргариты Голубевой. Победительница конкурса также сможет представить страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

В одном видео, выложенном перед финалом конкурса, Алексеева отметила, что хотела бы своим примером показать — современная «Мисс Россия» может быть не только красивой, но и заниматься своим образованием. Девушка окончила школу республики с золотой медалью, после чего продолжила обучение на бюджете одного из лучших медицинских вузов страны — Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело».

В ежегодном национальном конкурсе красоты «Мисс Россия» могут принять участие незамужние россиянки в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 см. Отборочные туры проводятся во всех регионах.

Как передавало ИА Регнум, открытый кастинг для участия в конкурсе «Мисс Россия — 2024» 21 июля прошёл в московском ТРЦ «Ривьера». В ходе дефиле девушки демонстрировали походку. По итогам жюри выбрало десятерых участниц для финального кастинга. На конкурсе столицу представила Полина Калинчук. Отборочные туры проходили во всех 85 субъектах России, в них приняли участие около 75 тысяч девушек.