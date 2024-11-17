Мехико, 17 ноября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Победительницей 73-го конкурса красоты «Мисс Вселенная» впервые стала представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг. Титул вице-мисс 17 ноября разделили Чидимма Адетшина из Нигерии, Мария Фернанда Белтран из Мексики, Сучата Чуангсри из Таиланда и Илеана Маркес из Венесуэлы.

Miss Universe Мисс Дания Виктория Кьер Тейлвиг

По информации телеканала Telemundo, 21-летняя девушка родилась в Сённерборге и выросла в Копенгагене, где и проживает в настоящее время. Она имеет степень в области бизнеса и маркетинга, но также работала в ювелирной индустрии.

Девушка также является активисткой, участвующей в социальных проектах, некоторые из которых посвящены членству молодых людей в местных спортивных ассоциациях.

В рамках конкурса пять финалисток отвечали на различные вопросы. Когда Тейлвиг спросили, хотела бы она прожить свою жизнь как-то по-другому, девушка заявила, что ничего бы не стала менять, отметив, что живёт сегодняшним днём. Зрителей она призвала «продолжать бороться независимо от того, откуда вы родом». Будущая «Мисс Вселенная» отметила, что приняла участие в конкурсе, желая сотворить историю.

18-летняя россиянка Валентина Алексеева из Чувашии вошла в топ-12 участниц.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября 18-летняя Алексеева стала обладательницей титула «Мисс Россия — 2024». Её наградой стали корона, выполненная по мотивам диадемы императрицы Александры Фёдоровны, и 1 млн рублей. Корону она по традиции получила из рук предыдущей «Мисс Россия» Маргариты Голубевой. Победительница конкурса также сможет представить страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Девушка окончила школу в республике с золотой медалью, после чего продолжила обучение на бюджетной основе в одном из лучших медицинских вузов страны — Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело».