В США 6 ноября завершились выборы президента страны, последние участки закрылись в штате Аляска. Продолжается подсчёт голосов. Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Дональда Трампа, ещё 226 — за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов.

Телеканал CNN в свою очередь проинформировал, что Трамп лидирует во всех семи штатах, исход голосования в которых может определить итоги выборов. Речь об Аризоне, Висконсине Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

AP/TASS

Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США.

AP/TASS

«Это политическая победа, которой наша страна ещё никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом», — отметил Трамп.

AP/TASS

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AP/TASS

TASS /AP

TASS /AP

TASS /EPA Оправ Уинфри и Камала Харрис

AP/TASS

AP/TASS

Политик считает, что по результатам выборов он наберёт более 315 голосов выборщиков, а республиканцы сохранят контроль над палатой представителей и выиграют большинство в сенате. Республиканец также пообещал, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории государства.

Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы, заявили в МИД РФ, комментируя итоги американских выборов. Предполагаемая победа Трампа отражает недовольство американцев итогами правления Джозефа Байдена, отмечалось также в сообщении.

США в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, поскольку именно это государство данный конфликт разжигает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он отметил, что в России будут судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами.