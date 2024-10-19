Как идёт подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Россия в этом году председательствует в БРИКС и проводит XVI саммит объединения. Он пройдёт в Казани с 22 по 24 октября, на подготовку к нему остались считанные дни.
Президент РФ Владимир Путин объяснил, что Казань в качестве города для проведения мероприятия выбрали не случайно. Именно Казань провела ряд международных мероприятий, в том числе общеполитических, и становится таким образом центром притяжения.
Основные мероприятия саммита пройдут в выставочном комплексе «Казань Экспо», Казанской ратуше и Казанском кремле.
С 2010 года в БРИКС, кроме России, входят Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. С начала 2024 года к объединению присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.
Кроме заседаний, на полях саммита проведут ряд двусторонних переговоров. У российского президента запланировано 17 встреч.
Путин 18 октября отметил, что план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен на 80%. Проведено более 200 мероприятий, совещаний, конференций, отраслевых встреч. Провели большинство экспертных и министерских заседаний.