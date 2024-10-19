Россия в этом году председательствует в БРИКС и проводит XVI саммит объединения. Он пройдёт в Казани с 22 по 24 октября, на подготовку к нему остались считанные дни.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что Казань в качестве города для проведения мероприятия выбрали не случайно. Именно Казань провела ряд международных мероприятий, в том числе общеполитических, и становится таким образом центром притяжения.

Основные мероприятия саммита пройдут в выставочном комплексе «Казань Экспо», Казанской ратуше и Казанском кремле.

Александр Кряжев/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Максим Богодвид/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Александр Кряжев/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

С 2010 года в БРИКС, кроме России, входят Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. С начала 2024 года к объединению присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Кроме заседаний, на полях саммита проведут ряд двусторонних переговоров. У российского президента запланировано 17 встреч.

Максим Богодвид/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Максим Богодвид/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Максим Богодвид/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Максим Богодвид/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Александр Кряжев/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Максим Богодвид/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Путин 18 октября отметил, что план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен на 80%. Проведено более 200 мероприятий, совещаний, конференций, отраслевых встреч. Провели большинство экспертных и министерских заседаний.