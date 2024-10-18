Москва, 18 октября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует провести в рамках саммита БРИКС 17 двусторонних встреч.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На встрече с представителями ведущих СМИ государств — членов объединения 18 октября журналисты озвучили информацию о том, что в графике российского лидера запланированы порядка двух десятков двусторонних переговоров.

«Семнадцать», — уточнил в ответ глава государства.

Саммит стран БРИКС состоится в столице Татарстана Казани 22–24 октября.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Путин предложил провести 22 октября на полях саммита БРИКС отдельную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В её рамках планируется подвести итоги совместной работы по реализации договорённостей, достигнутых в ходе визита премьер-министра в Москву, и наметить перспективы на ближайшее будущее.

11 октября российский лидер подтвердил турецкой стороне, что ждёт встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани. Об этом глава государства заявил в Ашхабаде в ходе разговора «на ногах» с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

На саммит глав государств БРИКС Россия пригласила 36 иностранных лидеров. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 14 сентября сообщил, что лидеры более 20 стран подтвердили своё участие в саммите. Участие в мероприятии примет также генсек ООН Антониу Гутерриш.