Москва, 18 октября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. На сегодняшний день план мероприятий председательства России в межгосударственном объединении БРИКС выполнен уже на 80%. Об этом 18 октября рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на деловом форуме организации в Москве.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве

Глава государства отметил, что российская сторона реализует план действий по продвижению партнёров по трём ключевым направлениям — политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи.

«В настоящее время план выполнен более чем на 80%. Проделано свыше двухсот мероприятий, совещаний, конференций, отраслевых встреч. Состоялось большинство экспертных и министерских заседаний», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что центральным событием председательства России в объединении станет саммит БРИКС в Казани.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 октября российский лидер рассказал, что работа БРИКС не направлена против кого-либо. По его словам, государства — участники объединения выполняют одну общую задачу: устойчивое развитие и процветание своих стран и народов.

Путин также указал на то, что Россия продолжает быть открытой к взаимовыгодному деловому сотрудничеству. Глава государства уточнил, что российская сторона в первую очередь уделяет внимание сотрудничеству с государствами — членами БРИКС.

Президент РФ также отметил, что БРИКС уже играет заметную роль в глобальной экономике и эта роль будет только расти. Он подчеркнул, что страны — участницы организации являются драйверами экономического мирового роста.