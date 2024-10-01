Во вторник, 1 октября, отмечается 75-я годовщина создания КНР.

Образование Китайской Народной Республики на торжественном митинге, проходившем на площади Тяньаньмэнь в Пекине, в 1949 году провозгласил лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун. День образования КНР — один из главных государственных праздников страны.

TASS /EPA

Этому событию предшествовала долгая и кровопролитная борьба между китайскими коммунистами и Китайской национальной народной партией («Гоминьдан»), а также их совместная борьба против японских милитаристов, вторгшихся в Китай в 1937 году.

РИА Новости/Анна Раткогло

TASS /AP Photo/Chan Long Hei

РИА Новости/Анна Раткогло

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Когда в 1945 году Советский Союз разгромил милитаристскую Японию, гражданская война в Китае возобновилась. Коммунисты во главе с Мао Цзэдуном получили от СССР большое количество военной техники, оставшейся от разгромленной в Маньчжурии Квантунской армии Японии. Это позволило им переломить ход гражданской войны и победить «Гоминьдан» к концу 1949 года.

TASS /EPA/BERTHA WANG

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РИА Новости/Анна Раткогло

РИА Новости/Анна Раткогло

Остатки «Гоминьдана» укрылись на острове Тайвань под покровительством США, где остаются и поныне.

Президент России Владимир Путин направил лидеру Китайской Народной Республики Си Цзиньпину поздравительное обращение по случаю 75-летия со дня образования КНР.

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг. Примите самые тёплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики», — говорится в обращении.

Глава государства отметил впечатляющие успехи страны в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, а также вклад нынешнего лидера КНР в укрепление позиций Китая на мировой арене. Путин также указал, что, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, Москва и Пекин смогли нарастить торговлю и улучшить сотрудничество.