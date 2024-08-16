В Новосибирске проходят учения ОДКБ «Кобальт-2024» под руководством Росгвардии. В течение трёх дней, с 14 по 16 августа, военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии совершенствуют навыки взаимодействия между подразделениями сил специального назначения.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

В учениях принимают участие спецподразделения органов внутренних дел, нацбезопасности, внутренних войск, специальных и антинаркотических служб, а также аварийно-спасательные и противопожарные структуры стран — членов ОДКБ.

Александр Кряжев/РИА Новости

Александр Кряжев/РИА Новости

Александр Кряжев/РИА Новости

16 августа спецназовцы с применением авиации и беспилотников отрабатывают штурм здания и транспорта, освобождение заложников и нейтрализацию боевиков.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ранее генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявлял, что на 2024 год запланировано семь совместных боевых учений ОДКБ, которые пройдут на территории России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.