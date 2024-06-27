ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), реже именуемая «Ташкентским пактом», создана для предотвращения конфликтов и укрепления мира в странах, возникших на руинах Советского Союза.

ИА Регнум

Организация была образована 7 октября 2002 года после преобразования из Договора о коллективной безопасности (ДКБ), который был подписан вскоре после распада СССР — 15 мая 1992 года.

В состав организации входит шесть стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения (последняя в феврале 2024-го заморозила своё присутствие в ОДКБ).

С 1 января 2024 года в организации председательствует Казахстан.

На флаге ОДКБ — цитадель, ориентированная бастионами по четырём сторонам света.

Как устроена организация

Высший орган, определяющий политику организации — Совет коллективной безопасности (СКБ). В его состав входят главы государств стран-членов: президенты пяти республик и премьер Армении.

В период между сессиями СКБ сотрудничество стран-участниц курирует Постоянный совет ОДКБ, куда входят постпреды от каждой страны. Россию с апреля 2024-го представляет Виктор Васильев, чрезвычайный и полномочный посол МИД по особым поручениям.

СКБ подчинены другие ведомства, которые отвечают за координацию взаимодействия государств на разных уровнях: Совет глав МИДов, Совет министров обороны, Комитет секретарей советов безопасности, куда входят соответствующие министры и секретари совбезов. От России, соответственно, Сергей Лавров, Андрей Белоусов и Сергей Шойгу.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Координирующий орган — секретариат во главе с генеральным секретарем. Действующий генсек (с 1 января 2023-го) — экс-премьер Казахстана и бывший посол республики в России Имангали Тасмагамбетов.

Объединённый штаб ОДКБ координирует военное сотрудничество стран-членов. Начальник штаба с ноября 2023-го — экс-командующий ВДВ России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

С 2004 года организация имеет статус наблюдателя при Генассамблее ООН, что делает ее международно-авторитетной и признанной другими странами и альянсами, к глубокому разочарованию НАТО.

Какими силами обладает ОДКБ

Силы коллективной безопасности делятся на три региона:

Восточно-европейский регион, куда входят Россия и Белоруссия. Там работает региональная группировка войск Союзного государства, регион оснащен единой системой ПВО;

в кавказском регионе действуют объединенные силы России и Армении;

в Центрально-азиатском регионе — коллективные силы быстрого развертывания.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Вооруженные силы стран — членов ОДКБ обладают разнообразным арсеналом, включая:

танки (Россия — Т-72, Т-90, Т-14 «Армата»; Белоруссия — Т-72; Казахстан — Т-72, Т-80; Киргизия — Т-72; Таджикистан — Т-72);

самолеты (Россия — Су-30, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, Ту-160, Ту-95; Белоруссия — Су-25, МиГ-29; Казахстан — Су-27, МиГ-29; Киргизия — Су-25; Таджикистан — Су-25);

вертолеты (Россия — Ми-8, Ми-24, Ка-52; Белоруссия — Ми-8, Ми-24; Казахстан — Ми-8, Ми-24; Киргизия — Ми-8, Ми-24; Таджикистан — Ми-8, Ми-24);

ракетные комплексы (Россия — «Искандер», «Тополь», «Ярс»; Белоруссия — «Полонез»; Казахстан, Киргизия, Таджикистан — «Точка-У»). Все страны-члены обладают разнообразным стрелковым оружием, артиллерией, средствами ПВО и так далее.

Чем отличаются структуры ОДКБ и НАТО

ОДКБ является оборонительным альянсом, а не военно-политическим блоком — в отличие от Организации Североатлантического договора.

Члены ОДКБ объединены общими целями обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

В деятельности организации акцент делается на коллективной безопасности, координации и сотрудничестве в противодействии угрозам, а не на создании общей армии, военных учениях и выработки общей военной стратегии.

Поэтому для некоторых стран не составило труда выйти из ОДКБ, внутри которой страны не связаны одной военной доктриной.

В каких условиях был подписан Ташкентский договор

Договор 1992 года о коллективной безопасности был заключён в Ташкенте лидерами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 году к нему присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия.

Появление договора было ответом на разрушение советского государства и желание бывших союзных республик сохранить определенный уровень военного сотрудничества и взаимопомощи.

В первые годы существования организация концентрировалась на укреплении военного потенциала и проведении совместных учений. В этот период организация могла похвастаться общим военным потенциалом, сравнимым с НАТО, и единым политическим курсом.

Но уже в конце 1990 годов ОДКБ столкнулся с первыми вызовами.

Как менялся состав ОДКБ

Экономический кризис, внутренняя нестабильность в некоторых странах-членах, а также усиление внешнего давления со стороны НАТО и США — всё это создавало напряжение внутри организации.

В апреле 1999 года протокол о продлении Договора о коллективной безопасности подписали шесть стран. Три страны — Азербайджан, Узбекистан и Грузия — отказались подписывать документ.

Двумя годами ранее, в 1997-м, был создано объединение ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) — очередной атлантистский проект по расширению «санитарного кордона» вокруг России. В 1999-м к названию блока добавилась вторая У» — в него вошел Узбекистан.

Азербайджан и Узбекистан предпочли вести многовекторную политику.

В частности, Баку интенсифицировал военные контакты с Анкарой, начатые азербайджано-турецким договором 1992-го, а Узбекистан в 1999–2005 годах активно налаживал связи с Западом (пиком чего стало развертывание американской базы Карши-Ханабад во время операции США и союзников в Афганистане). Грузия же — особенно после «революции роз» — выбрала однозначное следование прозападным курсом.

В итоге, когда в 2002 году на основе Договора о коллективной безопасности была создана Организация ДКБ, в нее вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Они являются членами организации до сих пор.

Узбекистан после подавления мятежа исламистов и прозападных оппозиционеров в Андижане в мае 2005 года закрыл американскую базу Карши-Ханабад, вышел из состава ГУУАМ (которая вновь осталась с одной У) и в следующем году вернулся в ОДКБ.

Летом 2012 года Узбекистан снова прекратил свое членство в организации. В МИД республики это решение объяснили неким несогласием со стратегическими планами ОДКБ на афганском направлении. Но эксперты, в частности судя по материалу издания «Коммерсант», тогда связывали уход Узбекистана из ОДКБ с началом вывода американского контингента из Афганистана. США на тот момент стремились заручиться согласием Узбекистана, Киргизии и Таджикистана на размещение американских военных на своей территории.

США и их союзники по НАТО не оставляют попыток закрепиться в Средней Азии и во входящем в ОДКБ Казахстане — Россия же даёт понять, что не смирится с этими поползновениями.

Что происходит в отношениях Армении и ОДКБ

Сейчас ОДКБ сталкивается с новыми вызовами на Южном Кавказе — с угрозой выхода Армении из организации.

После операции Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года премьер Армении Никол Пашинян не раз заявлял, что ОДКБ якобы не обеспечивает безопасность его страны. Он также отличился резкими высказываниями в сторону лидеров стран ОДКБ. Например, недавно заявил, что никто из армянских официальных лиц не поедет в Белоруссию, пока президентом там является Александр Лукашенко.

Пашинян обвиняет Белоруссию в содействии подготовке Азербайджана к 44-дневной войне в Карабахе в 2020 году.

Несмотря на обвинения, Владимир Путин и представители МИД России не раз заявляли, что Пашинян сам признавал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом — что и развязало руки президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву провести военную операцию в регионе. Поэтому ОДКБ не имела в этом конфликте никаких полномочий. Угрозы выхода Еревана из ОДКБ более чем реальны, особенно после вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха. По просьбе армянских властей российские пограничники пока остаются на границе с Ираном и Турцией.

Какой была первая миссия организации

В январе 2022 года миротворческому контингенту ОДКБ успешно удалось показать себя в деле — в первый и пока в последний раз. Миссия ОДКБ помогла стабилизировать ситуацию во время беспорядков в Казахстане и предотвратить дальнейшее кровопролитие.

Коллективная миссия продлилась с 6 по 19 января. Коллективные миротворческие силы (КМС) ОДКБ включали в себя 2030 военнослужащих и 250 единиц техники.

Основой миротворческой группировки стали подразделения ВДВ России (45-й отдельной бригады спецназначения, 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 98-й воздушно-десантной дивизии) которые прибыли на алма-атинский аэродром 7 января 2022 года в Казахстан на самолётах военно-транспортной авиации.

Силы спецназначения Белоруссии были представлены миротворческой ротой 103-й отдельной воздушно-десантной бригады. Киргизия предоставила 150 бойцов и восемь единиц бронетехники 25-й бригады спецназначения «Скорпион» (вылетевших в Казахстан с российской базы в киргизском Канте), Таджикистан — 200 военнослужащих, Армения — 100 бойцов 12-й миротворческой бригады.

Российские десантники, выдвинувшись механизированной колонной, приступили к охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры Алма-Аты, а также генконсульства РФ в городе. Белорусские военные отвечали за охрану военного аэродрома «Жетыген» и армейского арсенала в городе Капшагай (60 км к северу от Алма-Аты, ныне переименован в Конаев). Бойцы киргизского «Скорпиона» охраняли алма-атинскую ТЭЦ-2, таджикские военные — ТЭЦ-1, армянские миротворцы отвечали за охрану главного хлебокомбината Алма-Аты.

Когда возникла угроза захвата боевиками резиденции президента Касым-Жомарта Токаева в столичном Нур-Султане (ныне Астана), в город военно-транспортными самолётами был переброшен контингент КМС ОДКБ. В Алма-Ате — эпицентре беспорядков — был развернут командный пункт миротворцев на базе Военного института сухопутных войск. 11 января 2022 года президент Токаев констатировал, что миссия ОДКБ успешно завершена, через два дня начался вывод миротворцев.

Перед вызовом такого масштаба, как мятеж в Казахстане, организация оказалась впервые, но ответила на него успешно, что ярко продемонстрировало высказывание Путина, сделанное позднее: «ОДКБ — это гарантия безопасности для наших стран, это система коллективной обороны, которая позволяет нам защищать свои интересы, противостоять внешним угрозам и защищать своих граждан».