Вечером в среду, 7 августа, тысячи противников протестов против иммиграции, начавшихся после нападения на детей в городе Саутпорте, вышли на улицы городов Великобритании. Цель — противостоять акциям с участием ультраправых.

NEIL HALL/EPA/TASS

Телеканал Sky News отмечал, что ультраправые группировки планировали провести более ста протестов по всей стране.

«Тысячи британцев послали сигнал ультраправым хулиганам, планировавшим нападения на офисы миграционной службы, после того как огромное количество людей вышло на улицы, чтобы дать отпор ненависти, вызванной поножовщиной в Саутпорте», — написало издание Daily Mail.

Zuma/TASS

ADAM VAUGHAN/EPA/TASS Стихийный мемориал на улице Харт, где в результате ножевого нападения погибли трое детей и девять человек получили ранения

STR/EPA/TASS

ADAM VAUGHAN/EPA/TASS

В свою очередь The Guardian сообщало, что демонстрации проходят мирно: люди несли плакаты и скандировали антирасистские лозунги.

Протестные акции против наплыва нелегальных мигрантов начались в Британии после смерти трёх детей в возрасте от шести до 11 лет в Саутпорте. Они погибли 9 июля в результате нападения с ножом 17-летнего подростка.

Zuma\TASS

NEIL HALL/EPA/TASS

NEIL HALL/EPA/TASS

Global Look Press/David Tramontan/Keystone Press Agency

По сообщениям издания Daily Mail, из-за наблюдающегося в стране на фоне протестов хаоса мародёры начали грабить магазины. Полицейские задержали во время протестов свыше 90 человек.

5 августа в городе Тамуэрте графства Стаффордшир протестующие учинили беспорядки около отеля, где временно находились нелегальные иммигранты.

Global Look Press/David Tramontan/Keystone Press Agency

NEIL HALL/EPA/TASS

Global Look Press/Yat Him Wong/Keystone Press Agency

В тот же день Стармер созвал экстренное совещание чрезвычайного комитета правительства страны. Он пообещал наказать участников массовых беспорядков, чтобы они «почувствовали на себе всю силу закона». Он также подчеркнул, что происходящее в стране ― это не протест, а организованный жестокий бандитизм, пригрозив нарушителям правопорядка задержаниями и уголовными сроками.

По данным на 5 августа, в Великобритании после начала массовых беспорядков задержали 378 человек. В результате их действий в том числе пострадали сотрудники полиции.