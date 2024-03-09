Материалы с тегом «Митинги»
Гаити в огне. Банды напали на президентский дворец в Порт-о-Пренсе
Вооружённые банды начали крупномасштабное нападение на правительственные здания в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Атакам подверглись полицейское управление, министерство внутренних дел и президентский дворец, есть жертвы. В городе раздаются выстрелы и взрывы. С момента убийства президента Жовенеля...
9 марта 2024
В Ленобласти ограничили проведение митингов до 1 мая
На территории Ленинградской области до 1 мая ввели ограничения на проведение публичных акций, сообщили 8 февраля в пресс-службе регионального правительства. Ограничения касаются акций вне помещений. «Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций», — сообщили в...
8 февраля 2024
В Израиле прошёл митинг против военной операции в Газе
Израильские активисты провели согласованную акцию протеста против военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel. Отмечается, что акция протеста прошла в приморском городе Хайфа, и это первая подобная акция в Северном округе Израиля за время боевых действий в Газе...
21 января 2024
В Совфеде заявили об организации беспорядков в Пицунде извне
Беспорядки в Абхазии из-за госдачи в Пицунде искусственно организовали извне, заявил 27 декабря глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Он напомнил, что государственная дача с территорией в 180 гектаров — старая, времён Иосифа Сталина. В соответствии с межправительственным...
27 декабря 2023
Около 100 тыс. человек поучаствовали в забастовке профсоюзов в Финляндии
Около 100 тыс. человек 15 декабря стали участниками крупнейшей забастовки профсоюзов в Финляндии. Собравшиеся протестовали против правительства. «По оценкам Центрального объединения профсоюзов (SAK), около тысячи объектов, входящих в объединение, и почти 100 тыс. работников участвовали в...
15 декабря 2023
В Германии прошёл митинг против роста цен на электричество
В нескольких городах Германии прошла масштабная акция протеста — митинг профсоюзов. Поводом для возмущения послужило повышение стоимости электричества на энергоёмких производствах, а также общее ухудшение ситуации в немецкой экономике. Акция получилась многочисленной. Только на улицы Берлина вышли...
26 ноября 2023
В Лондоне ультраправые активисты столкнулись со сторонниками Палестины
В Лондоне полиция задержала 92 пропалестинских активиста, которые вышли со своей демонстрацией одновременно с ультраправыми митингующими. Об этом сообщает британская газета The Telegraph. В публикации говорится, что, по данным полиции, 92 сторонника Палестины были арестованы после столкновений с...
11 ноября 2023
В Варшаве националисты вышли на марш по случаю Дня независимости Польши
Националистические движения организовали в Варшаве ежегодный уличный марш по случаю Дня независимости Польши. На него пришли десятки тысяч человек, сообщает 11 ноября Польское агентство печати ( PAP ). В этот день в Польше празднуют 105-ю годовщину восстановления независимости. В качестве лозунга...
11 ноября 2023
Польские перевозчики продолжили протесты на границе с Украиной
Польские перевозчики продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной в знак протеста против действий ЕС. Об этом сообщает американское издание Politico. По данным СМИ, начиная с понедельника протестующие заблокировали три ключевых пограничных перехода Дорхуск — Ягодин, Корчова —...
8 ноября 2023
Активисты оставили «кровавые» отпечатки рук на ограде Белого дома
«Кровавые» отпечатки рук в поддержку жителей сектора Газа появились на ограде Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. Телеканал уточняет, что пропалестинские активисты измазали забор у резиденции американского президента красной краской, а также оставили на нём...
6 ноября 2023
В Польше местные перевозчики заблокировали границу с Украиной
В Польше местные перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на украинский границе, требуя от властей ввести коммерческие разрешения для перевозчиков из Украины. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM. «Несколько десятков перевозчиков после полудня начали блокаду трёх...
6 ноября 2023
В стамбульский McDonalds выпустили мышей в знак протеста против Израиля
В стамбульском ресторане McDonalds неизвестный пронёс в зал коробку с мышами, выступая против действий израильской армии в секторе Газа. Видеозапись акции протеста разместила на своём сайте турецкая газета Cumhuriyet. На опубликованной видеозаписи видно, как мужчина проносит коробку с грызунами в...
6 ноября 2023
Сотни человек в Амстердаме вышли на митинг против поставок оружия Украине
Сотни протестующих вышли 29 октября на митинг против поставок оружия Украине в Нидерландах. Демонстрация началась на площади Дам в Амстердаме, откуда участники двинулись в сторону Центрального вокзала. Демонстранты пронесли белые флаги и плакаты с фразами о мире без оружия и против «войны НАТО...
29 октября 2023
Тысячи людей в Риме приняли участие в акции в поддержку Палестины
Тысячи людей приняли участие в акции в поддержку Палестины, которая прошла 28 октября в центре Рима, передаёт ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Акция была организована палестинской общиной, также в ней приняли участие представители профсоюзов, общественных и политических объединений...
28 октября 2023
Эрдоган прилетел на митинг в поддержку Палестины на вертолёте
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на митинг в поддержку жителей Палестины на вертолёте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента. Отмечается, что вертолёт с турецким лидером сделал несколько кругов над территорией аэропорта Ататюрка в Стамбуле, где ранее был...
28 октября 2023
В Берлине на произраильскую акцию собрались несколько тысяч человек
Акцию в поддержку Израиля, прошедшую 22 октября возле Бранденбургских ворот в Берлине, поддержали несколько тысяч человек, сообщил ТАСС. Инициаторами митинга выступили Германо-израильское общество, партии из правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная...
22 октября 2023