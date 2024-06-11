Во вторник, 11 июня, российские военные начали второй этап учений нестратегических ядерных сил.

Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ

«В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил», — сообщили в Минобороны.

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Военные отработают совместную подготовку частей ВС РФ и ВС Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

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Цель учений — поддержать готовность личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран для безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ

Проведение Россией нестратегических ядерных учений — это адекватный ответ на разрешение Запада Киеву наносить натовским оружием удары по российской территории, заявил 11 июня секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу.

Министерство обороны РФ

«Напомню, что наши учения — адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам», — сказал Шойгу в интервью «Российской газете».

Министерство обороны РФ

Он также отметил, что нестратегическими ядерными учениями Москва отреагировала на наращивание военного потенциала стран НАТО у российских границ.

Оценивая реакцию на учения со стороны мирового сообщества, Шойгу назвал её сдержанной.

Министерство обороны РФ

Первый этап учений нестратегических ядерных сил начался 21 мая. Ракетные соединения Южного военного округа получили учебные спецбоеприпасы для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снарядили ими ракеты-носители и скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район для подготовки к ракетным пускам.

Министерство обороны РФ

В учениях задействовали подразделения авиации ВКС РФ, которые снаряжали авиационные средства поражения специальными учебными боевыми частями, в частности отработали снаряжение аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также вылеты в назначенные районы патрулирования.