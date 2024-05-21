Во вторник, 21 мая, в иранском городе Тебриз прошла церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном и их спутниками, погибшими 19 мая при крушении вертолёта.

ТАСС/SalamPix/ABACA

В административном центре провинции Восточный Азербайджан собралось множество людей, чтобы проститься с погибшими. У некоторых в руках — национальные флаги и портреты.

ТАСС/Ata Dadashi, Fars News Agency via AP

AP/TASS Гроб с телом министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на церемонии прощания

ТАСС/EPA

AP/TASS

ТАСС/PA/ABEDIN TAHERKENAREH

ТАСС/EPA/SHAHZAIB AKBER

В стране объявлен пятидневный траур. Тела погибших из Тебриза в этот же день доставят в Кум. Утром 22 мая церемония пройдёт в Тегеране, на следующий день — в Бирдженде, затем в родном городе Раиси Мешхеде. Там с президентом простятся в мавзолее имама Резы, почитаемого шиитами.

ТАСС/ EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

ТАСС/Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire

ТАСС/EPA/FAROOQ KHAN

ТАСС/EPA

Накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.

Владимир Путин не будет участвовать в похоронах Раиси, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На церемонию прощания отправится российская делегация во главе со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.