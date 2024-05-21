Улицы заполнены людьми. В Иране прощаются с погибшим президентом Раиси
Во вторник, 21 мая, в иранском городе Тебриз прошла церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном и их спутниками, погибшими 19 мая при крушении вертолёта.
В административном центре провинции Восточный Азербайджан собралось множество людей, чтобы проститься с погибшими. У некоторых в руках — национальные флаги и портреты.
В стране объявлен пятидневный траур. Тела погибших из Тебриза в этот же день доставят в Кум. Утром 22 мая церемония пройдёт в Тегеране, на следующий день — в Бирдженде, затем в родном городе Раиси Мешхеде. Там с президентом простятся в мавзолее имама Резы, почитаемого шиитами.
Накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.
Владимир Путин не будет участвовать в похоронах Раиси, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На церемонию прощания отправится российская делегация во главе со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.