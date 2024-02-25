Двухдневный II Международный фестиваль зимних видов спорта завершился 25 февраля на Амуре соревнованиями российских и китайских автогонщиков. «Амур объединяет!» стал лозунгом фестиваля зимних видов спорта на льду пограничной реки в Благовещенске.

Юрий Смитюк/ТАСС

В ледовых гонках на Амуре приняли участие спортсмены из Приамурья, Хабаровского края, Еврейской автономии и Якутии. С показательными выступлениями проехали по трассе экипажи «КАМАЗ-Мастер» и «Урал».

Состоялись полуфиналы и финалы заездов. Первыми выступили пилоты в категории трофи-рейды, затем состоялись грузовые финалы в трофи. Завершили соревнования владельцы джипов без ограничений по объему двигателя также в категории трофи-рейд.

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В честном состязании спортсмены из России и Китая показали своё мастерство и профессионализм, доставив массу удовольствия болельщикам. Завершились международные соревнования по авторалли следующим образом. В заезде джипов до 3-х литров первое место занял Лю Цзизэ, второе — Хе Тхань, третье — Юрий Игнатенко.

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

В заезде джипов более 3-х литров первое место завоевал Евгений Грудцын, второе — Алексей Кунгушев, третье — Хань Сицин.

В заезде джипов без ограничений по объему двигателя золото завоевал Ли Чэн, второе место у Чжао Хун, третье — у Ван Яньсун.

Юрий Смитюк/ТАСС

В кольцевых гонках поведу держали российские спортсмены. Первые три места распределили между собой Григорий Чурин, Владимир Курдюмов и Виктор Козлов.

Юрий Смитюк/ТАСС

Почётными гостями фестиваля стали российский хоккеист, трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта Алексей Терещенко, пилоты экипажа «КАМАЗ-Мастер» и команда «Урал».

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

В рамках фестиваля зимних видов спорта в шестой раз прошёл хоккейный матч на льду реки Амур между Россией и Китаем. Первыми на лёд вышли детские команды, спортсмены по 10 и 11 лет сыграли три периода. Практически сразу команда из России забросила две шайбы. После детей на лёд вышли взрослые команды. Сыграть за российскую команду приехали лучшие спортсмены Амурской области. В китайской сборной — хоккеисты из Харбина и Цицикара.

Юрий Смитюк/ТАСС

В 2024 году отмечают 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024–2025 годах перекрестных Годов культуры России и Китая.