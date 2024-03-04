Материалы с тегом «Вандализм»
СК возбудил дело после надписи на батарее во Владивостокской крепости
Следователи возбудили уголовное дело после выявленной публикации в соцсетях о нанесении неизвестным мужчиной краской из баллончика надписи на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости. Об этом сообщила 4 марта пресс-служба Следственного управления СКР пр Приморскому краю...
4 марта 2024
СК РФ возбудит дело по факту осквернения могилы героя войны в Молдавии
Уголовное дело в связи с осквернением могилы героя Великой Отечественной войны в Молдавии поручил возбудить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба российского ведомства. Уточняется, что в феврале глава национального оргкомитета «Победа»...
26 февраля 2024
Парень справил нужду на «Медного всадника» и получил уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге начали розыск хулигана, осквернившего один из главных памятников города — «Медный всадник». Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе городской полиции. «25 февраля 2024 года в ходе мониторинга сети «Интернет» была выявлена видеозапись, на...
25 февраля 2024
Противник СВО в Петербурге испортил надписями исторические здания
Жителя Петербурга задержали за нанесение надписей, дискредитирующих действия российской армии, на стены исторических зданий. Об этом сообщает 17 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Утром 21 января полицейские получили сразу три сообщения об актах...
17 февраля 2024
Экоактивисты во Франции облили супом картину Клода Моне «Весна»
Экоактивистки французского экологического движения «Продовольственный ответ» (Riposte alimentaire) облили супом картину художника Клода Моне «Весна» в Лионском музее изобразительных искусств. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщило издание Progrès. «Двое активистов — защитников окружающей среды...
10 февраля 2024
СК проведёт проверку после порчи памятника советским воинам в Молдавии
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за осквернения памятника советским солдатам в Молдавии, сообщили в пресс-службе ведомства. «Главой ведомства дано поручение руководству главного следственного управления СК России организовать процессуальную...
10 февраля 2024
Во Владикавказе женщина устроила погром на могилах участников СВО
Во Владикавказе 46-летняя женщина осквернила могилы участников спецоперации. Её задержали сотрудники полиции Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД. По словам задержанной, она в состоянии алкогольного опьянения ночью 2 февраля пришла на Восточное кладбище, где похоронена...
4 февраля 2024
Во Владикавказе возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО
Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения во Владикавказе могил участников специальной военной операции. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. «Возбуждено уголовное дело по факту осквернения мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ)»...
3 февраля 2024
Осквернившему памятник детям Ленинграда запретили выезжать из Армении
Мужчине, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, избрали в качестве меры пресечения подписку о невыезде, сообщили 2 февраля в пресс-службе Следственного комитета Армении. «В качестве меры пресечения избран запрет на отсутствие (подписка о невыезде. — Прим. ред.)», — сказал...
2 февраля 2024
Осквернившему памятник детям Ленинграда в Ереване предъявили обвинение
Следственный комитет Армении предъявил обвинение в разжигании вражды и ненависти жителю Еревану, ранее осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда. Об этом проинформировала пресс-служба СК Армении. «Жителю Еревана предъявлено обвинение по п. 3 ч. 2 ст. 329 УК (публичное выступление...
1 февраля 2024
В Армении задержали мужчину, осквернившего памятник детям Ленинграда
В Армении задержали Самвела Шириняна, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом сообщил Следственный комитет Армении 31 января. «Он обнаружен, задержан и находится в распоряжении Следственного комитета», — передаёт «РИА Новости» слова представителя пресс-службы СК...
31 января 2024
СК Армении возбудил дело после осквернения памятника детям Ленинграда
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после осквернения памятника, посвящённого детям блокадного Ленинграда. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян. «Следственный комитет сегодня, 30 января, получил сообщение полиции МВД Армении по поводу распространённого в интернете и...
новость часа
30 января 2024
Посольство РФ призвало наказать осквернивших памятник детям Ленинграда
Лица, осквернившие памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, должны понести наказание. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Армении, опубликованном 30 января. «Посольство выражает надежду на то, что эти действия получат соответствующую правовую оценку со стороны армянских властей, а...
новость часа
30 января 2024
Русский дом в Ереване отреагировал на осквернение памятника ленинградцам
Обращение в генпрокуратуру Армении направил руководитель Русского дома (представительства Россотрудничества) Вадим Фефилов в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда. Сообщение об этом опубликовано 30 января в Telegram-канале представительства. Он отметил, что 26 января...
30 января 2024
В РФ возбудят дело из-за осквернения в Ереване памятника детям Ленинграда
Следственный комитет РФ возбудит дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда, соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе СК. «Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил центральному аппарату...
30 января 2024
«Мона Лиза» Леонардо подверглась нападению вандалов-«зелёных»
В парижском Лувре два экологических активиста облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза»). Сам шедевр не пострадал, поскольку защищён бронированным стеклом. Субстанцию выплеснули две женщины в футболках с надписями Riposte Alimentaire («Продовольственный ответ»). Свои...
29 января 2024
Экоактивисты попытались испортить «Джоконду» в Лувре
Экологические активисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») в Лувре в Париже. Об этом 28 января сообщило агентство France-Presse. «В воскресенье утром два экологических активиста облили супом бронированное стекло, защищающее «Джоконду» в Лувре», — говорится в...
28 января 2024
Львов у Дворцового моста в Петербурге увезли на реставрацию из-за вандалов
Скульптуры львов с причала у Дворцового моста в Санкт-Петербурге увезли на реставрацию из-за вандалов, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры (ГМГС). «Львы были демонтированы и перевезены в реставрационную мастерскую для ликвидации последствий актов...
28 января 2024
Посол РФ в Вене рассказал о случаях вандализма против российских объектов
В Австрии в последнее время злоумышленники неоднократно совершали акты вандализма в отношении российских объектов. Об этом 27 декабря сообщил посол России в Вене Дмитрий Любинский. «За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских...
27 декабря 2023
Обезглавленный Полюс. За что пострадал горельеф «Парад Победы»
Утром 13 декабря источник сообщил ИА Регнум, что конь маршала Константина Рокоссовского на горельефе «Парад Победы» на Красной площади в прямом смысле потерял голову. Неизвестные вандалы откололи голову жеребцу по кличке Полюс, принимавшему непосредственное участие в Параде Победы в 1945 году. Как...
новость часа
13 декабря 2023