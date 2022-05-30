Париж, 30 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», которая находится в Лувре, 29 мая бросил куском торта неизвестный мужчина. Об этом 30 мая сообщает телеканал BFMTV.

Мона Лиза

При это уточняется, что в соцсетях появилось несколько видеороликов, на которых видно, что защищающее шедевр живописи стекло вымазано кремом от торта, при это пользователи сообщают, что наблюдали, как мужчина бросил куском торта в картину.

Также на нескольких видеозаписях видно, как бросившего в «Мона Лизу» кусок торта мужчину на инвалидной коляске, в парике и кепке сопровождает к выходу охрана Лувра. При этом ответственный за происшествие говорит по-французски и спокойно встает с коляски и ходит.

«Подумайте о Земле. Есть люди, которые разрушают Землю. Подумай об этом… Все художники, подумайте о Земле. Вот почему я сделал это. Нужно думать о планете», — говорит он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая была установлена причастность к повреждению Вечного огня в поселке Ноглики (Сахалин) 43-летнего местного жителя, он был задержан.