Потсдам, Германия, 23 октября, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Представители экологического движения Letzte Generation облили картофельным пюре картину Клода Моне «Стога сена», которая выставлена в потсдамском музее Барберини. Об этом 23 октября сообщает газета Stuttgarter Nachrichten.

Клод Моне. Стог сена

Пресс-секретарь музея Кэролин Странц отметила, что после того, как два экоактивиста реализовали задуманное, они «приклеили» ладони к стене. Странц также сообщила, что ещё предстоит проверить, нанесли ли злоумышленники картине какие-то повреждения. Всего в акции участвовали четыре человека. В отношении двух возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 14 октября 2022 года две девушки облили супом картину «Подсолнухи» Ван Гога, которая была выставлена в Лондонской национальной галерее. Название Letzte Generation переводится на русский как «Последнее поколение». Члены этого движения проводят акции под лозунгом «Что дороже — искусство или жизнь».