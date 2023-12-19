После того, как столичный регион посетил аномальный циклон «Ваня» и принёс мощные снегопады, в Подмосковье, Новой Москве и в некоторых районах в черте МКАД люди столкнулись с новой проблемой — горами мусора.

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Жители жалуются на плохую уборку отходов — в чем можно винить огромные сугробы во дворах. В итоге у контейнеров скапливаются кучи мусорных пакетов, во дворах распространяется не самый лучший запах. Как сообщает портал MSK1.RU, проблемными точками оказались спальные районы: Бибирево, Крылатское, Кунцево, Зюзино, Бутово.

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Впрочем, жалобы поступают и из центра — из Бутырского района и даже из элитных окрестностей Патриарших прудов.

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В соцсетях пишут о том, что перебои с вывозом отходов замечены в ближайшем Подмосковье — в Красногорске и Путилкове, в Долгопрудном, Одинцове, Химках, Люберцах.

В некоторых подмосковных дворах заваленные мусором контейнеры не вывозятся ещё с прошлой недели, отмечает Telegram-канал Baza. В публикации упоминается ЖК «Татьянин парк» в Новой Москве, где — как утверждается — из-за бездействия коммунальных служб по детским площадкам уже начали бегать крысы. Компании по вывозу мусора сообщают, что к концу недели ситуация должна улучшиться, отмечает Telegram-канал. В Путилково мусор уже начали вывозить.