«Новогодняя ёлка номер один» — ель, которую установят на Соборной площади Кремля, готовится к ответственной миссии. 11 декабря дерево спилили в подмосковном лесу близ деревни Новопареево (Щёлковский городской округ).

Илья Питалев /РИА Новости

По такой схеме главную ёлку страны доставляют на новогодние торжества уже в 24-й раз, например в прошлом году на Соборной площади установили дерево, привезённое из Волоколамского района.

Илья Питалев /РИА Новости

Илья Питалев /РИА Новости

Окрестности Щёлкова были выбраны неспроста. Мэр подмосковного города Андрей Булгаков подчеркнул, что местные хвойные леса — рекордсмены по количеству кремлёвских новогодних ёлок. Нынешнюю главную ёлку России нашли при помощи спутника, рассказал Булгаков.

Илья Питалев /РИА Новости

Илья Питалев /РИА Новости

Как сообщает ТАСС, 84-летнюю ель выбрала из нескольких вариантов специальная комиссия. Дерево победило в нескольких «номинациях»: высота, правильная пирамидальная форма кроны, равномерный и насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и поломанных ветвей — и удобство подъезда, так, чтобы не повредить соседние деревья.

Илья Питалев /РИА Новости Выступление артистов

Илья Питалев /РИА Новости

Через два дня 25-метровую лесную красавицу доставят в Кремль. Сейчас стоит задача — аккуратно упаковать ель и уложить её на автомобильную платформу.

«Я хотел бы сказать всем, кто принимал участие в этом мероприятии, большое спасибо. Хочу пожелать всем присутствующим удачи в новом году и всего самого хорошего. С наступающим Новым годом!» — сказал замначальника главного эксплуатационного управления делами президента Анатолий Кочанов.

Илья Питалев /РИА Новости Полевая кухня на церемонии рубки

По его словам, к 22 декабря ёлка уже будет наряжена. «Приходите на Соборную площадь!» — пригласил Кочанов.