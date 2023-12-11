Москва, 11 декабря, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В Щёлковском городском округе Московской области спилили главную ель России. 84-летнее дерево росло в деревне Новопареево. Уже в среду, 13 декабря, его установят на Соборной площади Московского Кремля на всё время празднования Нового года.

РИА Новости/Илья Питалев

Глава Щёлкова Андрей Булгаков рассказал, как выбирали ель в этом году. Её нашли при помощи спутника. По словам мэра, Щёлково — рекордсмен по количеству кремлёвских новогодних ёлок.

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«Для нас очень почётно, что это стало такой доброй традицией. Мы готовились к сегодняшнему мероприятию. У нас 25-метровая ель, она очень красивая, действительно крутая», — поделился Булгаков с журналистами.

Как сообщало 30 ноября ИА Регнум, при выборе дерева, которое отправят в Кремль, учитывается окрас хвои, он должен быть равномерным и насыщенным, не должно быть сухих и сломанных ветвей. Крона дерева должна иметь пирамидальную форму. Еще один немаловажный фактор — удобный подъезд к выбранному дереву, чтобы не пострадали соседние деревья.

Спиленная кремлёвская ёлка в высоту достигает 25 м, размах веток — 10 м, диаметр ствола дерева — 60 см.

Традиция украшать Соборную площадь Кремля живой елью берёт начало с 1996 года. С 2007-го деревья привозят из Московской области. В 2005–2006 годах их доставляли из Великого Устюга.