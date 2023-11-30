Москва, 30 ноября, 2023, 11:39 — ИА Регнум. В Щёлково нашли ель, которая украсит Соборную площадь московского Кремля. Её спилят в полдень 11 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Дереву, которое станет главной новогодней ёлкой России, 84 года. Диаметр ствола дерева — 60 см. В высоту оно достигает 25 м, размах веток — 10 м.

При выборе дерева особое внимание уделяли его внешней привлекательности. Его отобрали из списка, в котором в этом году было 30 хвойных претендентов.

«Здесь важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор — удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья», — пояснили в пресс-службе.

Традиция устанавливать живую ель на Соборной площади Кремля берёт начало с 1996 года.

Исключение составил период с 2001 по 2005 годы, тогда из-за сильных морозов, помешавших срубить и привезти дерево, живую ель заменили искусственной.

С 2007 года ели привозят из Московской области. В 2005–2006 годах их привозили из Великого Устюга.