Москва, 4 декабря, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Как минимум 70 авиарейсов отменено либо задержано в московских международных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово. Такую информацию сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

По данным на 07:30 мск в аэропорту Внуково 12 рейсов задержано, четыре отменено, в аэропорту Шереметьево отменённых авиарейсов нет, но задержано 32 авиарейса. В аэропорту Домодедово вылететь в пункт назначения с опозданием придётся пассажирам 20 авиарейсов, а два авиарейса отменены.

Причиной отмен и задержек стал сильный снегопад с порывистым ветром. Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в Москве со 2 декабря.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в московских аэропортах из-за метеоусловий отменены или задержаны 29 авиарейсов. В Москве 3 декабря выпало рекордное количество снега за всю историю метеонаблюдений на эту дату. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что больше всего осадков выпало в центре города, на Балчуге и в Долгопрудном.