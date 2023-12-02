Москва, 2 декабря, 2023, 08:53 — ИА Регнум. В течение ближайших дней почти на всей территории России ожидаются аномальные холода. Об этом 2 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Zamir Usmanov/Global Look Press

«Очень холодная погода ожидается на огромной территории страны. Аномалии будут впечатляющие», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам синоптика, в период со 2 по 6 декабря в Северо-Западном федеральном округе ожидается температура воздуха на 7–14 градусов ниже нормальных значений, а местами — на 15–20 градусов ниже нормы. Вильфанд уточнил, что ввиду этого в большей части регионов СЗФО ожидается –16… –23 °C, а в Архангельской области, Республике Коми и Ненецком автономном округе — до –30 °C.

Он добавил, что аномальный холод также ожидается на Урале, в Поволжье и Сибири, а также на Дальнем Востоке. В Пермском крае, Кировской области, Удмуртии и Марий Эл морозы ожидаются до -23 °C, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — до –30… –41 °C, в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях — до –20… –27 °C, в Томской и Омской областях — до –27… –35 °C.

Как уточнил Вильфанд, в Красноярском, Магаданском и Хабаровском краях, а также в Якутии и на Чукотке в этот период ожидается особенно холодная погода.

«В Таймырском и Эвенкийском районах (Красноярский край) аномалии будут минус 7–16 градусов, со 2 по 6 декабря — морозы будут трещать до 35–42 градусов. В Якутии, Магаданском крае и на Чукотке будет до минус 43–49 градусов, в Якутии — даже минус до 54 градусов местами. На юге Хабаровского края с 3 по 6 декабря температура будет опускаться до минус 35–40 градусов», — пояснил синоптик.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 3 декабря синоптики прогнозируют в Москве очередной климатический рекорд — до 30% месячной нормы осадков. По его словам, в предыдущий раз такой показатель отмечался 71 год назад, в декабре 1952 года. Тишковец добавил, что календарная зима началась с хороших позиций — с нормальной температуры воздуха и двукратного превышения высоты сугробов.