Материалы с тегом «ММА»
Американец О’Мэлли защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Американский боец смешанного стиля (ММА) Шон О’Мэлли одержал победу над эквадорцем Марлоном Веру и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Поединок, который прошёл в рамках турнира UFC 299 10 марта в Майями и продлился все пять раундов, завершился...
10 марта 2024
Российский боец ММА попал в реанимацию перед боем на турнире ACA
Российский боец смешанного стиля (ММА) Биберт Туменов попал в реанимацию накануне боя на турнире ACA (Absolute Championship Akhmat) 172, запланированного на 9 марта в Москве. Из-за этого главный поединок турнира Туменова с Курбаном Тайгибовым в полуфинале Гран-при в полулёгком весе отменили...
9 марта 2024
Нурмагомедов рассказал, как принял решение завершить карьеру
Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео и рассказал, как принял решение завершить карьеру, поделился воспоминаниями об отце и едва ли не впервые поведал об особом отношении к матери. Съёмки большого интервью прошли на родине Хабиба в Дагестане. Отправились туда вместе с...
5 марта 2024
Боец ММА, убивший участника СВО, высказался о своём мягком приговоре
Боец ММА Рустам Байжуменов, которого суд приговорил к полутора годам ограничения свободы за убийство бойца СВО Максима Никитина по неосторожности, прокомментировал ИА Регнум мягкий приговор, возмутивший общественность. 19-летний боец смешанных единоборств Рустам Байжуменов из Челябинской области...
5 марта 2024
Россиянин Немков одержал победу в дебютном бою в тяжёлом весе
Российский боец смешанного стиля Вадим Немков в дебютном поединке в тяжёлой весовой категории одержал победу над бразильцем Бруно Каппелоццу. Бой прошёл 24 февраля в рамках совместного турнира Bellator и PFL в Эр-Рияде на стадионе Kingdom Arena, сообщили на официальном сайте Bellator. Немков одолел...
25 февраля 2024
Боец ММА Дацик заявил, что отправится в зону СВО вместе с сыном
Профессиональный боксёр, боец смешанного стиля, 44-летний Вячеслав Дацик заключил бессрочный контакт с Министерством обороны и отправится в зону СВО. «Он сменит подразделение, в составе которого будет служить», — сообщил агентству ТАСС представитель спортсмена. Вместе с Дациком в зону спецоперации...
21 февраля 2024
Следствие назвало мотив убийства бойца MMA Мутаева
В следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили, что подозреваемый в убийстве бойца смешанных единоборств (MMA) 21-летнего Магомеда Мутаева мог совершить убийство на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим. 3 февраля подозреваемый 18-летний уроженец села Коркмаскала Надырхан...
4 февраля 2024
Боец MMA Веном выпал с десятого этажа и остался жив
Боец (ММА) Магомед Зайналов по прозвищу Веном выпал с десятого этажа. Инцидент произошёл в одной из многоэтажек Ростова-на-Дону. Об этом сообщил его соперник по предстоящему бою Эдуард Кузьминов в социальных сетях. Спортсмен сорвался с балкона и выпал с десятого этажа на улицу, сообщили...
24 января 2024
Боец ММА Дацик опроверг данные о ранении на СВО, заявив о нападении собаки
Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик 20 января опроверг ранее опубликованную информацию о получении им ранения в зоне проведения специальной военной операции и рассказал, что травму получил в Москве в результате нападения собаки. «Это дома. Американский буль», — заявил боец в эфире...
20 января 2024
Бойца ММА Вячеслава Дацика ранили в зоне СВО
Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик получил ранение в зоне специальной военной операции при выполнении боевой задачи. Об этом сообщил боец ММА Никита Ворожбитов в своем Telegram-канале. На фотографии, которую опубликовал Ворожбитов, Вячеслав Дацик лежит на кушетке в больнице и...
новость часа
20 января 2024
«Вот наша команда»: Джефф Монсон провёл открытую тренировку в Мариуполе
Всемирно известный борец, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон провёл открытую тренировку для детей и взрослых в мариупольском клубе смешанных единоборств имени Дмитрия Донского. Американский боец MMA, который в 2018 году получил российское гражданство, показал...
30 ноября 2023
Россиянин уступил британцу в бою за титул UFC в тяжёлом весе
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович уступил в поединке англичанину Тому Аспиналлу за временный титул турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе. Встреча проходила в Нью-Йорке. Бой завершился нокаутом в первом раунде. 31-летний россиянин имеет на своём...
12 ноября 2023
Bellator не намерен лишать Усмана Нурмагомедова титула чемпиона
Американская спортивная организация Bellator не будет лишать российского бойца 25-летнего Усмана Нурмагомедова титула чемпиона в лёгком весе, несмотря на шестимесячный запрет. Об этом ТАСС сообщили в Атлетической комиссии штата Калифорния. «Вопрос о лишении чемпионского титула Усмана Нурмагомедова...
12 ноября 2023
Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали на полгода
Российского бойца смешанного стиля (ММА) Усмана Нурмагомедова атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила на полгода. Об этом на своей странице в X сообщил американский журналист Ариэль Хельвани. Ссылаясь на исполнительного директора CSAC Энди Фостера, он написал, что атлета...
12 ноября 2023
В Московской области на турнире по боям ММА произошла массовая драка
На турнире по смешанным боевым единоборствам, проходящем под эгидой Fight Nights в Live Arena в Новоивановском Одинцовского района Московской области, произошла драка посетителей, сообщил корреспондент ТАСС. Потасовку устроили руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед...
10 ноября 2023
Боец ММА Минеев высмеял Исмаилова, захотевшего воевать за Палестину
Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев заявил, что решил помочь своему коллеге и соотечественнику Магомеду Исмаилову добраться до Палестины, за которую тот так сильно хотел воевать. В Telegram-канале Минеев, который сам не понаслышке знает, что такое боевые действия и отправился...
3 ноября 2023
Израильский боец ММА выложил фото снаряда с именем Хабиба Нурмагомедова
Израильский боец смешанного стиля (ММА) Хаим Гозали 1 октября опубликовал в соцсети Х фотографию боевых снарядов, на одном из которых написали имя российского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ряда других спортсменов из UFC, выступивших в защиту...
2 ноября 2023
Британский боксёр Фьюри выиграл поединок у француза Нганну
Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу над бывшим обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) французом Фрэнсисом Нганну. Встреча проходила в Эр-Рияде. Боксёры провели на ринге десять раундов, по итогам...
29 октября 2023
Бойца ММА Якубова задержали за публичное оправдание терроризма
Бойца смешанного стиля Ильяса Якубова задержали 22 октября по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили «Известия». Спортсмена задержали сотрудники столичного главка СК России. По информации следователей, задержанный недавно записал видео, в котором оправдывал необходимость...
новость часа
22 октября 2023