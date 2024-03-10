Материалы с тегом «Единоборства»
Американец О’Мэлли защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Американский боец смешанного стиля (ММА) Шон О’Мэлли одержал победу над эквадорцем Марлоном Веру и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Поединок, который прошёл в рамках турнира UFC 299 10 марта в Майями и продлился все пять раундов, завершился...
10 марта 2024
Грузинский боец ММА Двалишвили победил экс-чемпиона UFC Сехудо
Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили одержал победу над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Генри Сехудо. Бой состоялся на турнире UFC 298 в Анахайме (США). Поединок продлился все три раунда и завершился победой Двалишвили единогласным...
18 февраля 2024
«Уральский Халк» Штырков рассказал, как дважды попадал в перестрелки
Боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков дважды попадал в перестрелки, когда в юности жил в Екатеринбурге. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ». Штырков 24 февраля выступит против Вагаба Вагабова на турнире RCC 18 по кикбоксингу. По словам 35-летнего спортсмена, когда-то в него, как и в...
2 февраля 2024
Самый дорогой футболист мира Холанд опубликовал фото с Нурмагомедовым
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд опубликовал в социальной сети совместную фотографию с бывшим российским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Встреча состоялась в столице Объединённых Арабских Эмиратов. «Приятно встретить легенду в...
24 января 2024
Боец ММА Чимаев жёстко раскритиковал главу UFC Уайта
Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ, раскритиковал гендиректора Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта, обещавшего ему титульный бой в среднем весе после победы над Камару Усманом из Кении. Спортсмен заявил об этом 23 января в эфире канала ESPN MMA. «Мне...
23 января 2024
Стрикленд проиграл Дю Плесси в титульном бою турнира UFC 297
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе американец Шон Стрикленд проиграл южноафриканцу Дрикусу Дю Плесси в главном поединке турнира UFC 297, который прошёл в канадском Торонто в ночь на 21 января. Бой продлился все пять раундов. Дю Плесси был признан победителем раздельным...
21 января 2024
Российский боец Евлоев одержал восьмую подряд победу в турнире UFC
В ночь на 21 января в Торонто на турнире UFC 297 российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев взял вверх над британцем Арнольдом Алленом. Таким образом, он продолжил серию из восьми победных поединков подряд по очкам. Встреча продлилась всего три раунда. Единогласным решением судьи отдали...
21 января 2024
Хабиб Нурмагомедов опроверг сообщения о возобновлении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что информация о его возвращении в спорт не соответствует действительности. «UFC 300 пройдёт без меня, как и UFC 400», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена...
16 января 2024
Бетербиев нокаутировал Смита, защитив три титула чемпиона мира
Российский боксёр Артур Бетербиев победил нокаутом британца Каллума Смита в бою за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской организации (WBO). Поединок проходил в Монреале...
14 января 2024
Блогер Даня Милохин выйдет на ринг против тиктокера Аджмала Хана
Российский блогер Даня Милохин проведёт боксёрский поединок против тиктокера Аджмала Хана. Встреча состоится на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Об этом стало известно из социальных сетей турнира, где пресс-служба мероприятия разместила афишу. Бой шоуменов запланировали на 16 февраля. С турнира...
12 января 2024
Чемпион UFC Махачев намерен провести бой с Гэтжи в июне
Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев намерен 8 июня провести следующий поединок с представителем США Джастином Гэтжи. Спортсмен сообщил об этом 10 января в соцсети X (ранее — Twitter). «8 июня против Гэтжи, в ноябре на...
10 января 2024
Макгрегор назвал дату поединка с Майклом Чендлером
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор проведёт поединок против американца Майкла Чендлера в июне, написал он на своей странице в соцсети Х. По словам ирландца, их поединок состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе 29 июня. Изначально поединок планировалось провести в 2023 году, однако...
1 января 2024
Пётр Ян проведёт следующий бой с Сун Ядуном в марте на турнире UFC 299
Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян проведёт следующий поединок с китайским спортсменом Сун Ядуном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 299 в марте 2024 года. Об этом 17 декабря говорится в сообщении UFC в соцсети Х (бывший Twitter). Турнир UFC 299 состоится 9 марта...
17 декабря 2023
Виктор Дроздов стал президентом Союза ММА России
Президента Федерации смешанных единоборств Калужской области Виктора Дроздова единогласно избрали главой Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России. Отчётно-выборная конференция организации состоялась в Москве, сообщили в пресс-службе MMA. После назначения Дроздова поздравил бывший глава...
16 декабря 2023
Российский боец Шлеменко нокаутировал серба Илича в бою-реванше
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко победил нокаутом представителя Сербии Александара Илича в главном поединке турнира RCC 17, который вечером 15 декабря проходил в Екатеринбурге. Уже на четвёртой минуте первого раунда Шлеменко смог эффектным броском отправить своего соперника...
16 декабря 2023
Российский боец Царукян поднялся на четвёртое место в рейтинге UFC
Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян поднялся на четвёртое место в рейтинге лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщила пресс-служба лиги. Царукян обошёл в рейтинге американца Майкла Чендлера, поляка Матеуша Гамрота и представителя Азербайджана...
6 декабря 2023
Российский дзюдоист Карапетян выиграл бронзу этапа «Большого шлема» в Токио
Российский дзюдоист Давид Карапетян одержал победу над представителем Канады Франсуа Готье-Драпо в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг на турнире «Большого шлема» в Токио. Позднее 2 декабря на татами в схватках за бронзовые награды примут участие российские спортсмены Михаил...
2 декабря 2023
«Вот наша команда»: Джефф Монсон провёл открытую тренировку в Мариуполе
Всемирно известный борец, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон провёл открытую тренировку для детей и взрослых в мариупольском клубе смешанных единоборств имени Дмитрия Донского. Американский боец MMA, который в 2018 году получил российское гражданство, показал...
30 ноября 2023
Глава UFC Уайт заявил, что команда Хабиба может полностью захватить США
В Соединённых Штатах выросло поколение трусливых мужчин, ситуация настолько критичная, что команда экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова способна полностью захватить страну, заявил гендиректор UFC Дэйна Уайт в интервью, опубликованном 28 ноября на...
30 ноября 2023
Путин поздравил участников и организаторов Дня самбо
Широкое празднование Дня самбо будет способствовать популяризации этого вида спорта и вовлечению в него людей разных возрастов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительном обращении к участникам и организаторам праздника, которое 16 ноября опубликовали на сайте Кремля...
16 ноября 2023