Москва, 23 ноября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало видео, снятое сразу после ранения корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова. Кадры 23 ноября опубликовал телеканал «Звезда».

Алексей Коновалов/ТАСС Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов

Отмечается, что видео снимала нагрудная камера другого журналиста, участвовавшего в съёмках материала об обстрелах ВСУ в Запорожской области.

На видео показано, как раненому Максудову оказывают помощь и переносят его на носилках в машину скорой помощи.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах со стороны украинской армии населённых пунктов Запорожской области. В результате удара Максудов получил ранение и был госпитализирован, 23 ноября журналист скончался.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковвыразил соболезнования родным и коллегам Максудова. Он отметил, что это лишний раз подчёркивает, какая опасная работа у журналистов, они являются прямой целью для Киева.