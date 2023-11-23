Москва, 23 ноября, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и коллегам погибшего от удара ВСУ корреспондента «Россия-24» Бориса Максудова. Об этом пресс-секретарь сообщил тележурналисту Павлу Зарубину.

ВКонаткте Борис Максудов

«Это действительно большая трагедия, каждый раз гибель журналиста — это трагедия для коллектива и близких. Мы глубоко соболезнуем всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров. Это (гибель Максудова. — Прим. ред.) лишний раз подчёркивает, какую опасную работу делают ребята. И конечно, тем ребятам, которые продолжают свою нелёгкую работу, нужно учитывать, что они являются прямой целью, и хочется им всем сказать: ребята, будьте осторожны», — сказал Песков.

По его словам, западные страны не будут никак реагировать на убийство журналиста, так как правительства на Западе придерживаются «непонятно каких стандартов». Однако это не должно стать поводом, чтобы отказываться от своих принципов и целей, добавил пресс-секретарь.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах со стороны украинской армии населённых пунктов Запорожской области. В результате удара Максудов получил ранение и был госпитализирован, 23 ноября журналист скончался.