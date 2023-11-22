Масштабной потасовкой болельщиков запомнилась игра футбольных сборных Аргентины и Бразилии — один из квалификационных матчей будущего Чемпионата мира-2026.

Leco Viana, Leco Viana/Global Look Press

Carlos Santtos/Global Look Press

Встреча на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро завершилась со счетом 0:1 в пользу команды легендарного Лионеля Месси, победительницы ЧМ-2022. Но предварившая её массовая драка фанатов из двух стран поставила саму игру на грань срыва.

Carlos Santtos/Global Look Press

Carlos Santtos/Global Look Press

IMAGO/Celso Pupo/Global Look Press

Футбольные матчи «Бразилия — Аргентина» — это всегда предельно принципиальные противостояния, тем более в условии жёсткой турнирной борьбы. В этот раз аргентинские гости сидели хоть и группами, но вперемешку с местными болельщиками, что уже выглядело странно. А вспыхнувшая массовая потасовка подчеркнула слабую организацию мероприятия.

Carlos Santtos/Global Look Press

Wanderson Oliveira/Global Look Press

IMAGO/Celso Pupo/Global Look Press

Конфликт начался во время исполнения национальных гимнов: бразильские болельщики освистали гимн Аргентины. Участники столкновений, в том числе, бросались сиденьями. Полиция применила дубинки и начала задержания, ряд болельщиков были доставлены в больницу.

Carlos Santtos/Global Look Press

Carlos Santtos/Global Look Press

В сети распространились кадры, где гостевых болельщиков теснят, нанося им удары дубинками наотмашь.

В разгар беспорядков несколько фанатов выбежали с трибун на поле из соображений безопасности. Игроки сборной Аргентины обратили на это внимание и переместились к трибуне со своими фанатами, а затем по распоряжению капитана ушли в раздевалку. Матч начался с задержкой в 30 минут.

IMAGO/Marco Galvao/SPP/Global Look Press

IMAGO/Celso Pupo/Global Look Press

Голом на 63-й минуте встречи отметился Николас Отаменди. Бразильцы, оставшиеся в меньшинстве после удаления в составе своей команды на 81-й минуте, отыграться так и не смогли. Сборная Аргентины по итогам игры сохраняет лидерство в турнирной таблице с 15 очками, команда Бразилии с 7 баллами занимает шестую позицию в списке из 10 команд.