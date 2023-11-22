Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 ноября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Бразилии в матче группового этапа отбора на чемпионат мира — 2026. Встреча, прошедшая на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 1:0.

Zuma\TASS

Единственный гол в матче забил защитник аргентинцев Николас Отаменди на 63-й минуте. На 81-й минуте бразильцы остались в меньшинстве после удаления нападающего Жоэлинтона.

Игра началась с задержкой в 30 минут из-за беспорядков на трибунах. Во время исполнения национальных гимнов вспыхнул конфликт между фанатами. Бразильские болельщики освистали гимн Аргентины, после чего начались столкновения, в ходе которых фанаты бросали сиденья.

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Часть болельщиков из соображений безопасности выбежали на поле. Аргентинские футболисты обратили на это внимание и прервали начало матча, а затем ушли в раздевалку. Полицейские применили дубинки и начали аресты, несколько фанатов были госпитализированы. После урегулирования конфликта на трибунах игра началась.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси поучаствовал в потасовке во время матча с командой Уругвая. На 20-й минуте между футболистами произошла стычка. Сначала Месси толкнул защитника сборной Уругвая Матиаса Оливеру локтем в грудь, а затем схватил своего оппонента за горло. При этом главный арбитр матча не показал аргентинцу даже жёлтую карточку. Сборная Аргентины проиграла со счётом 0:2, прервав 14-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, которая длилась с ЧМ-2022.