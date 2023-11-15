Бамбуковые медведи Жуи и Диндин стали «жильцами» Московского зоопарка в 2019 году — панд передал Китай как дар в честь 70-летия установления дипотношений с Россией. В конце сентября этого года у пары родился детёныш.

Кадр из видео

Кадр из видео

О новых событиях в жизни первого медвежонка-панды, рождённого в нашей стране, регулярно сообщает директор зоопарка. Так, 6 октября директор столичного зоопарка Светлана Акулова рассказала о том, что малышка открыла глазки и прошла первый медосмотр.

Кадр из видео

Кадр из видео

Российским специалистам помогал китайский коллега-зоолог Ву Кай, наблюдавший за медвежьей семьёй на протяжении последних трёх месяцев. Он принимал роды у Диндин и следил за тем, как развивается детёныш.

Кадр из видео

В минувшее воскресенье, 12 ноября, китайский зоолог провёл последний из положенных осмотров малышки. «Ву Кай скоро уезжает домой — и мы благодарны ему за каждый день с нами. Это опытнейший зоолог, который помог появиться на свет более двумстам детёнышам панд, и его знания поистине неоценимы», — написала Акулова.

Московский зоопарк/ТАСС

Теперь забота о медвежонке полностью в руках сотрудников Московского зоопарка, и каждый из них готов к этому.