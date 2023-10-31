Россиянина Михаила Краснова избрали алькальдом — мэром крупного колумбийского города Тунхи примерно в сотне километров от столицы страны Боготы. В Тунхе, «столице» провинции Бояка, живут около 150 тысяч человек. Колумбийский аналог Оксфорда, город университетов, Тунха также известна благодаря добыче изумрудов.

ИА Регнум

Как стало известно 30 октября, за Краснова проголосовали 25 тысяч жителей города (31,56% голосов). El Ruso — «русский» оторвался от ближайшего оппонента почти на 10%.

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

У Краснова двойное гражданство. Он родился в Саратове, получил экономическое образование и кандидатскую степень, в 2002 году продолжил учёбу в Берлинском университете Гумбольдта, а в 2008 году приехал в Колумбию по программе обмена на один семестр, но остался. В предвыборной кампании собрал 32 тыс. подписей при пороге в 27 тысяч.

ИА Регнум

«Самое важное то, что, по объективному сравнению, я был самым лучшим кандидатом, — рассказал Краснов в интервью ИА Регнум после избрания. — У меня есть образование, есть академическая подготовка, нет политического прошлого — я преподаватель университета. В конце концов медийный образ, что дало узнаваемость в социальных сетях и некоторый интерес».

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

По словам избранного мэра, экзотическое (с точки зрения колумбийцев) русское происхождение не помешало, а, наоборот, помогло победить на выборах. «Я был кандидатом, который ничего не заплатил за создание образа в прессе», — сказал Краснов. При этом он выразил благодарность своим новым землякам за то, что они смогли преодолеть «определённую провинциальность, местечковость».

ИА Регнум

ИА Регнум

На своём посту русский мэр колумбийского города обещает развивать международные контакты. «Мой план развития сосредоточен на привлечении инвестиций, национальных и международных. Поэтому я хотел бы обратиться через вас к российским бизнес-кругам с тем, что нам нужны инвестиции», — сказал Краснов.

Это уже второе интервью, которое новоявленный колумбийский политик дал ИА Регнум. В беседе накануне выборов Краснов рассказал, что в округе нет, кроме него, ни одного славянина. Колумбия известна как непривыкшая принимать иностранцев страна, однако президента России Владимира Путина в ней любят и уважают, сравнивают с Че Геварой, подчеркнул политик.