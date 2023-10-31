Результаты выборов мэра одного из городов в далёкой Колумбии оказались сенсацией в России. Градоначальником города Тунхи — центра провинции Бояка и одной из «университетских столиц» страны — избран 45-летний уроженец Саратова по имени Михаил Краснов.

Иван Шилов ИА Регнум

Собственно, сенсацией стала и сама избирательная кампания, в которой El Ruso — «русский» — стал одним из фаворитов. Тогда, в августе, ИА Регнум взяло интервью у Краснова. Начинающий колумбийский политик рассказал о том уважении, которое его новые сограждане питают к России и к её лидеру — Владимира Путина сравнивают с Эрнесто Че Геварой.

Волеизъявление жителей 150-тысячной Тунхи само по себе представляет интерес. Независимый кандидат Краснов, со стажем проживания на новой родине всего в полтора десятка лет, победил с отрывом в 10% от ближайшего преследователя — коренного колумбийца Джона Эрнесто Карреро, поддержанного коалицией серьёзных парламентских партий. «Он экономист и социолог с множеством учёных степеней, в том числе докторской степенью в области экономической социологии и демографии. Он гордится своей ролью учителя и учёного, дистанцируясь от политики», — так общенациональное издание Cambio представляло избранного русского мэра Тунхи.

Обладатель колумбийского и российского гражданства, саратовец Михаил Краснов получил в России экономическое образование и кандидатскую степень, а в 2002 году продолжил учёбу в Берлинском университете Гумбольдта. В 2008 году он приехал в Колумбию по программе обмена на один семестр, но не смог расстаться с полюбившейся страной.

Кресло алькальда, мэра города, сеньор Краснов официально займёт 1 января будущего года, а пока ему предстоит принимать дела у предыдущего алькальда и вникать в тонкости управления. ИА Регнум поговорило с Красновым о причинах успеха, впечатлениях от победы и планах на будущее.

ИА Регнум: Михаил, поздравляем с победой! Каковы Ваши впечатления, какие переживаете эмоции?

Михаил Краснов: Впечатления разные. На самом деле я знал, что я лидировал в опросах, так что это не было для меня сюрпризом с точки зрения факта. Но одно дело факт избрания, а другое дело то, что для всех я уже мэр, а «для себя» — я просто обычный человек.

ИА Регнум: Что принесло вам победу на выборах?

М. К.: Скорее всего, совокупность нескольких факторов. Во-первых, люди устали от традиционных политических институтов и управленческих кругов. Во-вторых, есть какая-то новизна.

Ну и в-третьих, самое важное то, что, по объективному сравнению, я был самым лучшим кандидатом.

ИА Регнум: В чём именно лучшим?

М. К.: У меня есть образование, есть академическая подготовка, нет политического прошлого — я преподаватель университета. В конце концов, медийный образ, что дало узнаваемость в социальных сетях и некоторый интерес.

ИА Регнум: Сыграло ли роль ваше «экзотическое» для Колумбии происхождение?

М. К.: Наверное, оно имело значение больше как раз для медийности. Я был кандидатом, который ничего не заплатил за создание образа в прессе.

ИА Регнум: Интересно, что человек со столь нетипичным происхождением победил на выборах не в столице, а в провинции, хоть и университетской.

М. К.: Я очень благодарен жителям города за доверие, потому что, в конце концов, у нас город небольшой и люди, как бы это сказать, с довольно «региональным» мышлением. Расизма нет, но есть провинциальность, местечковость. Даже если я не местный, не из города, а из соседнего города, я уже чужой, а я-то вообще из другой страны. На самом деле, никогда такого ещё не было в истории Колумбии.

ИА Регнум: Что ещё повлияло на ваш успех?

М. К.: У меня самая интересная программа развития. Кроме того, в теледебатах кандидатов я выглядел более уверенно, более интересно, потому что я преподаватель, я умею разговаривать с публикой.

ИА Регнум: Как отнеслись ваши оппоненты к вашей победе? Готовы ли они сотрудничать с вами в будущем?

М. К.: Я бы назвал это молчаливым согласием, никто не высказывался. Есть и есть. Да и что они могут сказать, если я выиграл у следующего кандидата 9 тысяч голосов?

ИА Регнум

ИА Регнум: А если говорить про федеральные власти, как они отреагировали на ваше избрание?

М. К.: У меня колумбийское гражданство, я живу в Колумбии, и я себя позиционирую не как россиянина, а как колумбийца, родившегося за рубежом.

ИА Регнум: Теперь, когда выборы прошли, приходит время работы. Какими вы видите ваши первые шаги на новой должности? Что предстоит сделать?

М. К.: Сейчас я избранный мэр, но инаугурация и начало срока будут только 1 января. Сейчас у нас два месяца, в течение которых по закону нужно перенять дела. Для этого создаётся комитет, чтобы принять дела у одного мэра и передать их другому. Передаются дела каждого министерства: здравоохранения, образования, финансов, развития, всё проверяется.

ИА Регнум: После вступления в должность на чём планируете сосредоточиться?

М. К.: Кроме оперативных задач по функционированию города, мой план развития сосредоточен на привлечении инвестиций, национальных и международных.

Поэтому я хотел бы обратиться через вас к российским бизнес-кругам с тем, что нам нужны инвестиции.

Мы не будем здесь просить откаты, мы поможем и информационным, и административным ресурсом, потенциалом для того, чтобы создать условия для зарубежных фирм, в том числе российских. Мы будем рады любым фирмам, которые будут создавать рабочие места и платить налоги.

ИА Регнум

ИА Регнум: Хотел бы уточнить, кроме бизнес-планов, какие еще аспекты сотрудничества, в том числе и с Россией, вы видите?

М. К.: Предлагайте что угодно, мы рассмотрим. Нам надо выстраивать международное сотрудничество в предпринимательской сфере, образовательной сфере, в других областях.

ИА Регнум: Вы планируете продолжать преподавание или сосредоточитесь на политической работе?

М. К.: В первый год мне нужно сосредоточиться на управленческой деятельности для того, чтобы наладить работу административного аппарата. Когда я разберусь с этим, будет создана команда, можно будет посмотреть, будет ли свободное время. Может быть, я не буду преподавать как преподаватель, но буду выступать на конгрессах, вести какие-то семинары. Словом, что-то такое, чтобы это было именно краткосрочно.

ИА Регнум

ИА Регнум: Какие трудности на новом посту, по Вашему мнению, предстоит преодолеть и в следующем году, и в течение всего срока?

М. К.: Главные трудности носят политический характер, потому что в Колумбии демократия, и мэр города не является авторитарной властью. У нас есть городская дума, которая имеет право зарубить любой проект. Поэтому нужно работать со всеми политическими кругами и искать компромиссы. Это самое сложное.

ИА Регнум: Уверены, что вы справитесь с этим.

М. К.: Мы выиграли выборы, выиграл кандидат, которого меньше всего кто-то ожидал, это случилось первый раз в истории. Я думаю, что с остальным мы тоже справимся.