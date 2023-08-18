Кандидатом в мэры колумбийского города Тунха стал россиянин Михаил Краснов, о чём не без удивления сообщила пресса этой латиноамериканской страны, освещая местные выборы. Причём речь идет о кампании далеко не в последнем городе Колумбии.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Краснов

Тунха, которая была основана конкистадорами еще в XVI веке, в 130 километрах от нынешней столицы Боготы, опровергает заезженные штампы. Вокруг не джунгли, а вершины Анд. Сама Тунха с населением в полторы сотни тысяч — не вотчина очередного кокаинового картеля, а колумбийский аналог Оксфорда или Йеля, город университетов и кампусов. И своего рода «изумрудный город»: в окрестностях ведется добыча этих драгоценных камней.

ИА Регнум поговорило с Михаилом Красновым о том, как новоявленному колумбийскому политику, приехавшему в страну около 15 лет назад, живется за тысячи километров и девять часовых поясов от родины.

ИА Регнум: Откуда родом возможный будущий мэр колумбийского города?

Михаил Краснов: Из Саратова. Родился там в 1978 году и в 1995-м поступил там же в университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова. Первое высшее образование у меня экономист сельского хозяйства. А кандидатскую степень получил в ВоГУ (Волгоградском государственном университете).

ИА Регнум: И ещё одно «высшее» — в Европе?

М. К.: Да, в Германии. Я впервые поехал туда на сельскохозяйственную практику, ещё на четвёртом курсе Саратовского аграрного. Мне понравилось, и когда в 2002-м закончил университет, то снова отправился в Германию. Там и остался, поступил в Берлинский университет Гумбольдта. Там выучился на преподавателя экономики и преподавателя испанского языка.

ИА Регнум: А как из Старого Света вас «занесло» в Новый?

М. К.: В 2008 году приехал сюда, в Колумбию, на семестр по обмену студентами — подучить язык, познакомиться со страной. Когда учился в Германии, захотелось поехать куда-то на полгода-год по обмену.

В том числе просто хотелось сменить обстановку, если честно. К тому времени я считал себя уже, можно сказать, немцем, настолько прижился в Германии. У меня жена была немка, в Гугле искал всё на немецком. Не собирался переезжать в какую-то другую страну. Думал, съезжу на семестр и вернусь. Как раз в то время я загорелся левыми идеями и хотел поехать на Кубу, чтобы изучить опыт социализма двадцать первого века. Но тогда на Кубу хотели все. Я не прошёл конкурс.

Но мне сказали — вот вариант, Колумбия, хорошие условия. Университет предоставлял жильё, питание и медицинскую страховку. Но никто не отваживался ехать сюда. А я согласился. Причём даже не стал ничего специально читать, чтобы заранее страх не нагонять. И в феврале 2008-го я приехал сюда.

Соцсети Михаила Краснова

ИА Регнум: Почему выбрали именно Тунху? Чем этот выбор оказался лучше других?

М. К.: Как говорится, неисповедимы пути Господни. Бывает, что иногда не надо задаваться вопросом, надо просто следовать. Я приехал сюда, и мне очень понравилось. Такая душевная атмосфера. Понравился университетский кампус, студенческая атмосфера. Объективно даже не могу сказать, почему.

ИА Регнум: Чем занимаетесь здесь? Каких добились успехов, с какими трудностями столкнулись?

М. К.: Сейчас я специализируюсь в области экономики и социологии, потому что уже впоследствии закончил ещё три магистратуры — по социологии, немецкому языку и международным отношениям. Защитил кандидатскую по экономической социологии и демографии. Преподаю в университете экономику, право и иностранные языки. Мой успех сейчас — это мои предвыборные показатели, и для меня сейчас самое главное — выиграть выборы мэра. И я выиграю.

O. Krivoshapov ИА Регнум

Трудности обычно бюрократические. Колумбия — такая страна, она не привыкла принимать иностранцев. Иногда сталкиваешься с административными проблемами. Но реально больших проблем не было.

ИА Регнум: А как с группой поддержки? Здесь есть те, кто поддержал бы соотечественника или хотя бы «брата-славянина»?

М. К.: В округе нет ни одного представителя славянских национальностей. Я знаю, живет женщина где-то в семидесяти километрах, но я с ней только разговаривал один раз по телефону. В столице — Боготе — есть и русские. У меня есть два-три таких контакта, но они нерегулярные. Был один знакомый серб, Бронислав. Я раньше очень часто бывал и в Сербии. Меня очень интересовал балканский вопрос, и я выучил сербский язык. Так что с Брониславом раньше общался на сербском постоянно. Но потом он переехал в другой город, и я язык подзабыл.

ИА Регнум: Насколько стереотипно вас воспринимают новые соотечественники? Вы для них, быть может, какой-нибудь «красный», «агент Путина» или «левый друг кубинцев»?

— Бывает. Я отслеживаю это по комментариям в соцсети. Дело в том, что иногда бывает именно направленный «хейт». Это уже фальшивые профили, боты. Смотришь — реально кто-то за ними «сидит». Бывает, получаешь сообщение: «Нет коммунизму в Тунхе!». Я отвечаю: «Да, согласен, нет коммунизму».

Что касается Владимира Путина… Понимаете, здесь любят Путина. Особенно небогатые слои и средний класс. Путин здесь — это такой же образ, как Че Гевара. Оправданно или нет такое сравнение — другой вопрос. Но Путин здесь — это такой образ борьбы с империализмом. И местные люди говорят: «Да, нам нужен Путин в Тунхе».

ИА Регнум: Почему вы так уверены в своих силах в борьбе за пост мэра Тунхи? И что хотите улучшить в жизни города, мэром которого хотите стать?

М. К.: Наш город находится где-то в полутора часах езды от Богаты, сто тридцать километров. Город студенческий, двести тысяч жителей. То есть город очень связан со столицей. Но мы здесь мало используем эту возможность. Получается, первое, что нужно: поставить город на путь экономического развития. Нам нужны макропроекты, нужны инвестиции, в том числе из России. Должен сказать, что у нас город очень безопасный. Это самый безопасный город в Колумбии.

O. Krivoshapov ИА Регнум

Тунха находится в 2800 метрах над уровнем моря, и здесь, в горах, немножко холодно. Постоянно что-то вроде российского октября.

Но с точки зрения экономических перспектив у нас есть все факторы для роста. Здесь семь больших университетов, как минимум 10% населения города — студенты. Это студенческий город. То есть человеческий фактор — подготовленные специалисты в любой сфере с хорошим образованием. Дороги, пути сообщения, связывающие с Богатой. То есть наш рынок — это не наш городок, наш рынок — это столица.

ИА Регнум: Недавно в соседнем Эквадоре был убит кандидат в президенты этой страны. Причём это не стало сенсацией, там подобные события не редки. Колумбия, насколько я знаю, вообще считается вотчиной наркомафии. Не страшно?

М. К.: Нет, не страшно. Когда я недавно был в Саратове, сдал экзамен на оружие. То есть если мне дадут пистолет, то… как бы сказать, мы отстреляемся. Ну, а если серьёзно, здесь эта проблема серьёзно не стоит. Здесь есть отделение полиции для защиты кандидатов. Работает схема защиты — конспиративные квартиры, бронемобили и прочее. Если будут какие-то проблемы, выдадут всё необходимое — бронежилеты и прочее. Но тут, в этой точке, до этого не дойдёт. У нас не такой большой бюджет, чтобы охотиться за кем-то.

ИА Регнум: Ощущается ли в Колумбии какое-либо влияние России? США? Китая?

М. К.: Я бы сказал, что влияние России, скорее, ощущается в культурном плане, в отношении старших слоёв населения, помнящих Советский Союз. Многие как-то равнялись на Советский Союз. То есть нас любят, уважают.

O. Krivoshapov ИА Регнум

Но есть влияние США на внешнюю политику. Есть экономическое влияние Штатов. Хотя сейчас у нас президент нейтральный. Например, когда Соединённые Штаты попросили у Колумбии остатки советского вооружения, чтобы отправить на Украину, президент Густаво Петро ответил, что не даст, потому что не хочет войны. Хочет, чтобы был мир. То есть он нейтрально относится. Может быть, с какой-то симпатией к России. Китай, скажем так, ищет рынки. Другие страны, например, соседняя Боливия, более зависимы от Китая, чем Колумбия. Но в структуре импорта у нас, по-моему, уже первым идёт Китай, а не Штаты.

ИА Регнум: Какими видите взаимоотношения России и вашей новой родины? Есть ли у вас возможность, на ваш взгляд, внести свой вклад в эти контакты?

М. К.: Дело в том, что, конечно, Штаты пытаются прервать цепочку взаимоотношений Колумбии с другими странами. Например, сейчас какая у нас проблема? Проблема с удобрениями. Нам нужно наладить прямые каналы поставок удобрений с постсоветского пространства — из России, Белоруссии, Казахстана. Без посредников. Ведь получается, что, например, швейцарская фирма закупает удобрения в России и продаёт в три раза дороже здесь. И лоббирует сохранение этой цепочки.

O. Krivoshapov ИА Регнум

Мой вклад я вижу в том, что мы должны налаживать отношения с Россией и другими странами, основные языки которых я знаю и чей менталитет могу немного представлять. В первую очередь с Германией.

Хочу также ещё добавить, у меня есть гражданство Колумбии, есть гражданство России, и, будучи мэром, я буду представлять именно Колумбию. Да, я хочу работать с Россией. Да, я хочу работать с другими странами. И с Россией, конечно, хотелось бы иметь особые отношения. С другой стороны, Тунха — это город важный, он ближе к столице. Двести тысяч жителей — это, может быть, немного по российским меркам. Но для нас это большой город, и я намерен представлять интересы нашего города, наших жителей.