Колумбия, 30 октября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Россиянина Михаила Краснова избрали мэром крупного колумбийского города Тунха, в котором проживают 150 тыс. человек. Как стало известно 30 октября, его поддержали 25 тыс. из них (31,56% голосов).

Кадр из видео Михаил Краснов

«Независимый кандидат одержал победу над своими оппонентами с разницей в 9,89 балла в сравнении с Джоном Эрнесто Карреро, который занял второе место с 21,65%», — сообщил колумбийский журнал Cambio.

У Краснова двойное гражданство. Он родился в Саратове, получил экономическое образование и кандидатскую степень, в 2002 году продолжил учёбу в Берлинском университете Гумбольдта, а в 2008 году приехал в Колумбию по программе обмена на один семестр, но остался. В предвыборной кампании собрал 32 тыс. подписей при пороге в 27 тыс. Тунха — колумбийский аналог Оксфорда, город университетов, в окрестностях которого, ко всему прочему, добывают драгоценные камни. В должность колумбийский россиянин вступит 1 января 2024 года.

Как Краснов лично рассказал корреспонденту ИА Регнум, перед переездом в Колумбию он захотел сменить обстановку, так как слишком сильно привык к Германии. Как вариант рассматривал поездку на Кубу для изучения опыта современного социализма. В Тунхе ему понравилась душевная атмосфера. По словам Краснова, в округе нет ни одного славянина, а Колумбия известна как непривыкшая принимать иностранцев страна, однако президента России Владимира Путина в ней любят и уважают, сравнивают с Че Геварой. В политическом смысле в Колумбии ощущается культурное влияние России и некоторое влияние США на внешнюю политику. Свой вклад в качестве мэра Краснов видит в налаживании и укреплении отношений с Россией и другими странами, с культурой которых он знаком лично.