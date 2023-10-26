Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-17» с тремя тайконавтами (китайское название космонавтов, от «тайкун жэнь» — «космический человек») произвел стыковку с главным модулем орбитальной станции КНР «Тяньгун». Об этом 26 октября сообщило Центральное телевидение Китая.

Космический корабль совершил сближение со станцией и успешную стыковку в автоматическом режиме. Весь процесс занял примерно 6,5 часа, передал ТАСС со ссылкой на данные Управления программы пилотируемых космических полетов КНР.

©ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI Тайконавты Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь

«Шэньчжоу-17» стартовал в 11:14 утра по пекинскому времени (06:14 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в пустынном районе северо-западной провинции Ганьсу.

VCG/Visual China Group/ТАСС Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-17»

ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI Командир экипажа Тан Хунбо

ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI

30 мая этого года на орбиту был запущен пилотируемый корабль «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами, после чего он направился к китайской национальной орбитальной станции «Тяньгун». Полёт примечателен двумя эпизодами: в составе экипажа полетел первый гражданский астронавт, а сам запуск побил рекорд 2021 года по одновременному нахождению людей на орбитальных станциях и в космических кораблях.

VCG/Visual China Group/ТАСС Предполетная конференция экипажа корабля

ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Global Look Press/Li Gang/XinHua

Это число тогда достигло 17: три гражданина России, шесть китайцев, пять американцев, два астронавта из Саудовской Аравии и один из Объединённых Арабских Эмиратов.

В июне успешно возвратился на Землю экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-15» — три китайских космонавта таким образом завершили полугодовую миссию на орбитальной станции «Тяньгун».

ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Серия кораблей «Шэньчжоу» (в дословном переводе — «Волшебный челнок») начала разрабатываться в Китае в начале 1990-х на базе советских космических кораблей «Союз». В 2003-м на «Шэньчжоу-5» был проведён первый пилотируемый полёт. КНР, таким образом, стала третьей державой мира после нашей страны и США, самостоятельно отправившей человека в космос.

Многомодульная орбитальная станция «Тяньгун» — «Небесный дворец» была выведена на орбиту в апреле 2021 года (точнее, речь идёт о первом, базовом модуле станции). Первая миссия тайконавтов во «Дворце» началась уже в июне 2021-го. В прошлом году к станции пристыковались два научных модуля.