Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-16», на борту которого находятся трое тайконавтов, накануне был запущен на орбиту, после чего направился к китайской национальной орбитальной станции «Тяньгун». Полёт примечателен двумя эпизодами: в составе экипажа полетел первый гражданский астронавт, а сам запуск побил рекорд по одновременному нахождению на орбите людей.

Liu Fang/Global Look Press Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16» на ракете-носителе «Long March-2F» в Центре запуска Цзюцюань. КНР. 30.05.2023

На борту «Шэньчжоу-16» полёт совершили трое тайконавтов: Цзин Хайпэн (командир корабля), Гуй Хайчао (специалист по полезной нагрузке) и Чжу Янчжу (бортинженер).

Li Gang/Global Look Press Китайские астронавты на церемонии проводов в Центре запуска Цзюцюань на северо-западе Китая. 30.05.2023

Li Gang/Global Look Press Китайские астронавты Цзин Хайпэн (слева), Чжу Янчжу (в центре) и Гуй Хайчао на церемонии проводов в Центре запуска Цзюцюань на северо-западе Китая. 30.05.2023

Li Gang/Global Look Press Китайский астронавт Цзин Хайпэн присутствует на церемонии проводов в Центре запуска Цзюцюань на северо-западе Китая. 30.05.2023

До полёта китайского корабля на орбите одновременно находились 17 человек: три гражданина России, шесть китайцев, пять американцев, два астронавта из Саудовской Аравии и один из Объединенных Арабских Эмиратов. Тайконавты (так называют китайских астронавтов) будут жить на борту станции пять месяцев. В этот период они будут проводить научные эксперименты и техническое обслуживание.

Li Gang/Global Look Press Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16» на ракете-носителе «Long March-2F» стартует с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. 30.05.2023

Liu Fang/Global Look Press Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16» на ракете-носителе «Long March-2F» стартует с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. 30.05.2023

Lian Zhen/Global Look Press Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16» на ракете-носителе «Long March-2F» стартует с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. 30.05.2023

Ещё в конце 2022 года специалисты добавили к станции «Тяньгун» третий модуль, а не так давно заявили о планах по её расширению и запуску китайского экипажа на Луну до 2030 года. Станция «Тяньгун» появилась после исключения Китая из состава МКС: американская сторона опасалась связей китайских космонавтов с армией КНР.

Cfoto/Global Look Press Учащиеся начальной школы смотрят прямую трансляцию запуска пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-16» во время урока в Хайане. КНР. 30.05.2023

Cfoto/Global Look Press Гражданин смотрит прямую трансляцию запуска пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-16» в городе Фуян. КНР. 30.05.2023

Примерно через семь часов после запуска с северо-запада страны «Шэньчжоу-16» успешно пристыковался к орбитальной станции. В главном модуле «Тяньгун» тайконавтов встретили уже работающие там коллеги — участники миссии «Шэньчжоу-15».

Liu Fang/Global Look Press Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16», выполняющий быстрое автоматическое сближение и стыковку с радиальным портом основного модуля «Тяньхэ» китайской космической станции. 30.05.2023

Liu Fang/Global Look Press Успешная стыковка пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-16» с радиальным портом основного модуля «Тяньхэ» китайской космической станции. 30.05.2023

Li Jie/Global Look Press Экипаж Шэньчжоу-15 встречает экипаж Шэньчжоу-16 в основном модуле Тяньхэ китайской космической станции. 30.05.2023

Li Jie/Global Look Press Экипажи Шэньчжоу-15 и Шэньчжоу-16, делающие групповые снимки внутри основного модуля Тяньхэ китайской космической станции. 30.05.2023

Китай стал третьей в мире страной, отправившей человека в космос в рамках полностью самостоятельного проекта. До этого аналогичные шаги делали лишь СССР (и, соответственно, Россия) и США.