Пекин, 30 мая, 2023, 11:45 — ИА Регнум. После запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» установлен новый рекорд по количеству человек, одновременно находящихся на орбите Земли — их число достигло 17. Об этом стало известно во вторник, 30 мая.

Nasa.gov МКС

Предыдущий рекорд установили в 2021 году, когда на орбите одновременно оказались 14 человек: семь на МКС, три китайских космонавта в корабле «Шэньчжоу-12» и четыре американца на корабле Crew Dragon. В марте 1995 года на орбите одновременно находились 13 человек: шесть космонавтов — на российской станции «Мир» и семь — в американском шаттле «Индевор».

Ранее ИА Регнум сообщало, что российский космонавт Олег Кононенко может стать первым в истории человеком, пробывшим на орбите более 1000 суток. В Роскосмосе рассказали, что космонавты — Кононенко, а также Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О’Хара — станут основным экипажем 70-й и 71-й длительных экспедиций в сентябре 2023 года. После этого О’Хара вернётся на Землю на корабле «Союз МС-24» в марте 2024 года, а российские космонавты останутся на станции до сентября 2024 года и приземлятся на корабле «Союз МС-25». Таким образом они выполнят годовой полёт на МКС.