В Париже и других городах Франции проходят массовые акции в поддержку Палестины. После резкого обострения арабо-израильского конфликта подобные акции стали фактически постоянными.

После того как боевики ХАМАС 7 октября напали на прилегающие к сектору Газа районы Израиля, французские власти — МИД, а затем президент республики Эммануэль Макрон — выступили в поддержку еврейского государства. «Франция выражает полную солидарность с Израилем и жертвами этих нападений, подтверждает абсолютное непринятие терроризма и приверженность безопасности Израиля», — цитировал ТАСС коммюнике внешнеполитического ведомства.

ТАСС/ Telmo Pinto/SOPA Images via ZUMA

Вместе с тем наличие во Франции крупной арабской общины (основу которой составляют выходцы из Алжира и других бывших североафриканских колоний) и традиционные для левых сил пропалестинские настроения стали поводом для массовых выступлений против израильской военной операции.

Global Look Press/Keystone Press Agency/ Telmo Pinto

Зачастую местные власти вводят запрет на такие акции. Так, например, 9 октября власти департамента Буш-дю-Рон запретили манифестацию в Марселе, которую собиралось провести местное отделение профсоюза «Всеобщая конфедерация труда».

Global Look Press/Keystone Press Agency/ Telmo Pinto

В тот же день в Лионе полицейские применили слезоточивый газ против участников несанкционированного шествия в поддержку Палестины и с обвинениями в адрес Макрона в «пособничестве Израилю». 11 октября две проарабские и также не одобренные властями демонстрации были разогнаны в том же Лионе и городе Нанте, в первом случае полицейские применили слезоточивый газ, во втором — жандармы и «ажаны» массово задерживали участников беспорядков.

©ТАСС/ Telmo Pinto/SOPA Images via ZUMA

Global Look Press/Keystone Press Agency/ Telmo Pinto

Global Look Press/Keystone Press Agency/ Telmo Pinto

Наконец, 12 октября, массовая акция прошла в Париже, на площади Республики. Несмотря на введённый префектом французской столицы Лораном Нуньесом запрет, в шествии приняли участие многочисленные активисты, причём не только представители арабской общины. Многие пришли с палестинскими флагами. На плакатах участников видны надписи «Остановите Израиль!». Они скандируют: «Израиль — убийца!», «Все мы палестинцы!»

ТАСС/ Telmo Pinto/SOPA Images via ZUMA

Global Look Press/Keystone Press Agency/ Telmo Pinto

Global Look Press/Keystone Press Agency/ Telmo Pinto

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, для разгона толпы полицейские и жандармы применили слезоточивый газ и водомёты.

Как уточняет агентство France Presse (AFP), когда полицейские начали щитами оттеснять собравшихся на прилегающие улицы, в толпе стали звучать призывы к соблюдению права на свободу выражения мнения. Но это не изменило ситуацию, а некоторые демонстранты начали возводить баррикады из мусорных баков.

Global Look Press/Keystone Press Agency/ Telmo Pinto

Вечером 12 октября глава МВД Франции Жеральд Дарманен запретил проведение любых манифестаций в поддержку Палестины на фоне эскалации конфликта вокруг сектора Газа.

Этот запрет власти мотивируют резким ростом антисемитских настроений. Министр внутренних дел Дарманен сообщил: с 7 октября зафиксировано более 50 актов проявления антисемитизма, после чего были задержаны более 20 человек. По распоряжению главы МВД около 10 тысяч полицейских и жандармов взяли под усиленную охрану более полутысячи синагог, еврейских учебных заведений и общинных центров.

Президент Макрон 13 октября говорил об угрозе национального раскола и призвал граждан республик сплотиться вне зависимости от их вероисповедания и происхождения. События в Израиле и Газе «глубоко затрагивают соотечественников иудейской конфессии», которые боятся роста антисемитизма. При этом Макрон подчеркнул: он слышит обеспокоенность «соотечественников мусульманского вероисповедания». «Те, кто путают дело Палестины и оправдание терроризма, совершают моральную, стратегическую и политическую ошибку», — приводил ТАСС слова французского президента.