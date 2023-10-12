Париж, 12 октября, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Акция в поддержку Палестины началась на площади Республики в столице Франции — Париже, несмотря на опубликованный префектурой запрет, сообщают 12 октября «РИА Новости».

Многие пришли с палестинскими флагами. На плакатах участников видны надписи «Остановите Израиль!». Они скандируют: «Израиль — убийца!», «Все мы — палестинцы».

Тем временем сотрудники полиции и жандармерии приступили к разгону демонстрации. Согласно кадрам, опубликованным в соцсетях, для разгона толпы был применён слезоточивый газ.

Как уточняет агентство France presse (AFP), когда полицейские начали щитами оттеснять собравшихся на прилегающие улицы, в толпе стали звучать призывы к соблюдению права на свободу выражения мнения. Но это никак не изменило ситуацию, а некоторые демонстранты начали возводить баррикады из мусорных баков.

Накануне префект Парижа Лоран Нуньес опубликовал декрет, запрещающий проведение манифестации, сославшись на риски для общественного порядка.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье, 9 октября, десятки человек вышли на улицах Роттердама (Нидерланды) на демонстрацию в поддержку Палестины. Кроме того, в Нидерландах демонстрации в поддержку Палестины также прошли в Гааге, Амстердаме и Лейдене.

Газета The Times в свою очередь сообщила об акции в поддержку Палестины, которая прошла в Манчестере. На улицы вышли порядка тысячи жителей Великобритании.

Радикальное палестинское движение ХАМАС 7 октября провело ракетную атаку по территории Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен. По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1200 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС.