Польской оппозиции в минувшее воскресенье, 1 октября, удалось провести в Варшаве удачное медийное мероприятие. Противники правящей партии «Права и Справедливости» (PiS) вывели на улицы города несколько сотен тысяч человек на «Марш миллионов сердец», что получило широкий общественный резонанс.

Иван Шилов ИА Регнум Глава PiS Ярослав Качиньский

Во главе марша оказалась ведущая оппозиционная сила, партия «Гражданская платформа», и ее лидер Дональд Туск. В штабе оппозиции надеются, что мероприятие даст новый импульс и «топливо» для избирательной кампании по выборам в сейм и сенат Польши, которая завершится 15 октября на участках для голосования. Поэтому одним из важных полей боя стали трактовки численности «Марша миллионов сердец».

Глава PiS Ярослав Качиньский объявил на съезде своих сторонников, проходившем в Катовицах в тот же воскресный день, что в Варшаве прошлись по улицам около 60 тысяч человек. Оппозиция называет другие цифры — до миллиона. Польские издания считают, что собралось 600 тысяч участников.

Умение мобилизовать своих сторонников в нынешней избирательной кампании называют ключевым.

Осталось всего несколько процентов неопределившихся избирателей, борьба идет за их голоса. Оппозиционные силы хотели бы переломить настроения тех поляков, которые не верят в способность оппонентов «Права и Справедливости» завоевать большинство в сейме и сформировать правительство.

Исследовательское агентство IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita и радиостанции RMF FM провело опрос на тему возможности отстранения PiS от власти по итогам выборов. Ответы разделили респондентов пополам. 49,4% считают, что такое реально, 50,6% — что нет.

При этом в группе неопределившихся избирателей позиции оппонентов правящей партии — «Гражданской платформы», коалиции «Третий путь» и левых — выглядят «не лучшим образом», отмечает издание. Всего 20% убеждены в победе оппозиции, 40% допускают такую возможность, 33% затрудняются ответить.

По словам президента IBRiS Марчина Думы, неопределившиеся «могут скептически относиться к шансам оппозиции, поэтому им трудно принять решение», вполне вероятно, что их вообще не удастся убедить прийти на избирательные участки.

Проблемой он называет мотивацию избирателей. Если сторонники левых не рассматривают каких-либо иных вариантов, как прийти на выборы и проголосовать за своего кандидата, то среди сторонников «Гражданской платформы» и «Третьего пути» есть пессимисты, не считающие победу гарантированной. Такие избиратели не хотят оказаться в числе проигравших, отчего им проще остаться дома и не пойти на выборы.

Очевидно, что это уязвимое место видят в «Праве и Справедливости». Выступая на съезде, Качиньский предупредил, что только его сила способна «обеспечить стабильное правительство в Польше».

Zuma/TASS «Марш миллионов сердец» в Варшаве

Он нарисовал перспективу появления коалиционных правительств, состоящих из «нескольких враждебных партий» и «сражающихся» с польским президентом Анджеем Дудой. По словам главы PiS, такое развитие событий предвещает «гражданскую войну» или «анархию».

Действительно, в случае победы оппозиции Дуда до окончания срока своих полномочий в 2024 году мог бы парализовать ее успех, блокируя принимаемые сеймом законы. Преодолеть президентское вето будет практически невозможно. В этой ситуации угроза политической нестабильности и досрочных выборов вполне может стать для неопределившихся избирателей поводом воздержаться от голосования за оппозиционные партии.

«Праву и Справедливости» прежде всего нужно не допустить к урнам сторонников «Третьего пути». Этой коалиции, сформированной из старейшей Польской крестьянской партии и новосозданного движения «Польша 2050», следует набрать как минимум 8% поддержки.

Недавний опрос, проведенный компанией Estymator по заказу журнала Do Rzeczy, дает ей 9,6% голосов. Но «Третий путь» может растерять свои преимущества к 15 октября, выступая в качестве «независимой силы».

По данным портала Onet, в коалиции, отказавшейся принять участие в «Марше миллионов сердец», ссылаются на внутренние опросы. Потенциальные избиратели «Третьего пути» якобы не хотят, чтобы их лидеры появлялись на одной сцене с Туском.

Такое отсутствие единства в оппозиционных рядах приводит к падению рейтингов коалиции. Если она не сможет переступить избирательный барьер в 8%, отданные ей голоса уйдут ныне правящей партии и тогда «третий срок для PiS почти неизбежен».

Однако, безусловно, «Право и Справедливость» в эти последние две недели не будет закладываться только на ошибки оппозиционных сил. Она ужесточает свою риторику, концентрируясь на «Гражданской платформе» и Туске.

В ходе последнего выступления Качиньский активно обвинял его в намерении вернуть систему, позволившую после 1989 года «грабить польскую собственность». Лидер PiS заявил, что его оппонент собирается создать ситуацию, когда те, кто «после 1989 года начали грабить нашу страну, богатства, накопленные тяжелым трудом поляков», могли делать это снова.

В данном случае Качиньский апеллирует к полякам, которые помнят тяжелую экономическую ситуацию «лихих 90-х» и не хотели бы возврата к прошлому.

Что касается оппозиции, то лишь в последние две недели она начала рассказывать о своем видении будущего Польши. Хотя все понимают, что доминирующим настроением противников правящей партии является отстранение «Права и Справедливости» от власти и вытеснение из политической жизни страны раз и навсегда.