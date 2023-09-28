Международная команда МКС успешно приземлилась, завершив рекордную миссию
Самая продолжительная миссия на Международную космическую станцию завершилась. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио, побив рекорд пребывания на МКС, приземлились на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-23».
Приземление произошло в Казахстане, юго-восточнее города Жезказган.
«Союз МС-23» отстыковался от станции в 10:55 мск, а через несколько часов начал сход с орбиты. После того как корабль разделился на отсеки, спускаемый аппарат с экипажем вошёл в плотные слои атмосферы.
«Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели в космосе 371 сутки — этой самый длительный полёт по программе МКС! — сообщил «Роскосмос» в своём Телеграм-канале. — Казахская степь встретила наших космонавтов с распростёртыми объятиями!»
Госкорпорация поздравила космонавтов с возвращением и представила фотографии посадки «Союза». Добро пожаловать домой!